Çankaya Belediyesinin kreşlerinde eğitim gören minikler Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Sopanda ve eşi Lavinia Ochea ile buluştu

Çankaya Belediyesinin kreşlerinde eğitim gören minikler Romanya’nın Ankara Büyükelçisi ve eşinin konuğu oldu.

Çankayalı miniklerin farklı ülkelerin kültürlerini tanımasını amaçlayan Kreşlerde Ülkeler Projesi kapsamında Masal Kalesi, Martı, Berkin Elvan ve Togan Özliyen Kreşlerinde eğitim alan 100 çocuk Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Sopanda ve eşi Lavinia Ochea ile buluştu.

Büyükelçilik bahçesinde animatörlerin çeşitli aktivitelerine eşlik eden ve yarışmalara katılarak keyifli anlar yaşayan çocuklar, güzel havanın da tadını çıkardı. Büyükelçi Sopanda ve eşi Lavinia Ochea’nın bir an olsun yalnız bırakmadığı minikler, büyükelçilik konutu içinde yer alan çocuk parkında doyasıya eğlendi.

Romanya’nın Ankara Büyükelçisinin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar sarı, kırmızı ve mavi renklerden oluşan Romanya’nın bayrağını çizip boyayarak büyükelçi ve eşine güzel bir sürpriz yaptı.