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Çankaya Belediyesi'nin Mühye’de bulunan kurban satış yeri başvuruları başlıyor

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Çankaya Belediyesi'nin Mühye’de bulunan kurban satış yeri başvuruları başlıyor
Çankaya’da Kurban Bayramının hazırlıkları başladı. Çankaya Belediyesi'nin Mühye’de bulunan kurban satış yeri tahsisi ile ilgili başvurular 9-20 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

Kurban satış alanı için başvurularını yapan vatandaşlara eşit hizmet vermek amacıyla yer tahsisleri, 23 Temmuz’da noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Yedeklerin de belirleneceği kura sonucunda hak kazananların boş bıraktığı yerlere yerleşim 25 Temmuz’da yapılacak. Başvuranlardan 3.500 TL çadır tahsis bedelinin 500 TL’si talep edecek olan Çankaya Belediyesi, hak kazananların toplam ödemesinden bu rakamı düşecek. Hak kazanamayanların yatırdıkları 500 TL ise iade edilecek. Başvurular dilekçe ile Çankaya Belediye Başkanlığı Binasında bulunan Sakarya Caddesi Kızılay Merkez Zabıta Amirliği’ne yapılacak. Belediye, kurban satış alanını hem satış yapan hem de kurbanlığını almaya gelen vatandaşların ihtiyaçlarına göre düzenleyecek.

BELEDİYE GENİŞ KADROYLA HİZMET VERECEK

21 Ağustos’ta başlayacak Kurban Bayramı’nın hazırlıklarına kurban satış yerlerini belirlemek üzere başlayan Çankaya Belediyesine başvurular, 20 Temmuz’da sona erecek. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi 23 Temmuz 2018 saat 14.00’de Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşecek. Çadır yerlerinin kurulumu 1 Ağustos’ta başlayacak.

Belediye her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban satış alanını, satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda düzenleyecek. Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda  Veteriner, Sosyal Yardım, Temizlik, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Destek Hizmetler, Mali Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri ile hizmet verecek Belediye, vatandaşların sorunsuz bir Kurban Bayramı geçirmeleri için hazırlıklarına başladı.  

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