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Çankaya Belediyesi'nin “Sağlık Kart” protokolü şimdi de ücretsiz sünnet imkanı sunuyor

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Çankaya Belediyesi'nin “Sağlık Kart” protokolü şimdi de ücretsiz sünnet imkanı sunuyor
Çankaya Belediyesi tarafından hayata geçirilen, özel sağlık kuruluşlarında yüzde 50’ye varan indirim sağlayan ve bugüne kadar 55 bin Çankayalının yararlandığı “Sağlık Kart” protokolü şimdi de ücretsiz sünnet imkanı sunuyor.

Çankaya Belediyesi’nin halka dokunan önemli hizmetlerinden “Sağlık Kart” vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor.

Çok kapsamlı bir içeriğe sahip olan ve anlaşmalı 41 özel sağlık kuruluşunda yüzde 50’ye varan indirimler sağlayan “Sağlık Kart” Çankayalı çocukların sünnetinde de ailelerin desteği oldu. Protokol kapsamında ilk olarak 10 çocuk, Umut Hastanesi’nde ücretsiz sünnet edildi. Liv Hospital, Bayındır, Ufuk, Koru ve Akropol Hastaneleri ile Yeni Med Tıp Merkezi ve Ortadoğu Damla Tıp Merkezi’nde 55 çocuk daha sünnet olacak.

TOPLAM 65 ÇOCUK SÜNNET EDİLECEK

Çankaya Belediyesince uygulamaya konan Sağlık Kart protokolünde yer alan Umut Hastanesi’nde anlaşma uyarınca toplam 65 çocuğun sünneti ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Çankayalı aileleri ağırlayan Umut Hastanesi’nde ilk on çocuk sünnet edildi.

HEDİYELER ÇANKAYA’DAN

Sabah saatlerinde başlayan sünnet etkinliği başarılı operasyonların ardından kısa sürede on miniğin de sünnet edilmesiyle tamamlandı. Çankaya Belediyesi görevlilerinin de aileleri yalnız bırakmadığı sünnetlerde, çocukların heyecanı Belediye yetkililerinin verdikleri armağanlarla mutluluğa dönüştü.

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