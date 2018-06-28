Çankaya Belediyesinin, ücretsiz internet hizmetinden, günde 1000 vatandaş yararlanıyor

Çankaya Belediyesinin, 2015 yılında ilk olarak Kuğulupark’ta başlattığı ve 6 noktada hizmete sunduğu ücretsiz internet hizmetinden, günde 1000 vatandaş yararlanıyor.

Kamusal alanda ücretsiz ve kablosuz internet uygulamasını başlatan Çankaya Belediyesi, bu alanda her gün 1000 vatandaşın hizmet almasını sağlıyor. Çankaya Belediyesi ana hizmet binası ve Sakarya Caddesi ile Lozanpark, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Uğur Mumcu Parkı ve Ahmed Arif Parkı’nda devam eden ücretsiz internet hizmetine Çankayalılar da yoğun ilgi gösteriyor. Bu altı noktada verilen ücretsiz internet hizmetinde her gün 1000 vatandaş dünyaya Çankaya’dan bağlanıyor. 2015 yılında hizmete giren ücretsiz kablosuz ağa katılım mevsimsel olarak da farklılık gösteriyor.

BİN KİŞİ AYNI ANDA KULLANABİLİYOR

Türk Telekom ile işbirliği içinde yürütülen çalışmalar kapsamında ücretsiz internetin etki alanı, 1000 kişinin aynı anda kullanımına uygun. Ücretsiz wi-fi hizmeti verilen 6 noktada yönlü ve 360 derece konuşlandırılan cihazlar sayesinde vatandaşlar, 25-30 metre çaplı çevresinde kesintisiz ve sağlıklı 30 megabit hızında internet hizmeti alabiliyor.

BELEDİYE BİNASINDA ÜCRETSİZ WI-FI

Belediye binası içerisine de yerleştirilen cihazlarla, Hoş Geldiniz Masası, Mali Hizmetler Vezneler ve İmar Müdürlüğü’ne gelen vatandaşlar da hizmetten yararlanabiliyor. Bina içerisinde bulunan ücretsiz internet etki alanı, 50 vatandaşın aynı anda kullanabilmesine olanak sağlıyor.