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Çankaya Belediyesinin Uğur Mumcu Parkı içerisinde açtığı Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Kampı başladı

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Çankaya Belediyesinin Uğur Mumcu Parkı içerisinde açtığı Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Kampı başladı
Çankaya Belediyesinin Uğur Mumcu Parkı içerisinde açtığı ve çocukların teknolojiyle tanışmalarına olanak sunduğu Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Kampı başladı.

Çankaya Belediyesi ülkelerin geleceği olarak görülen teknolojiden çocukların yararlanabilmeleri için Uğur Mumcu Parkı içerisinde hizmete açtığı Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Kampı uygulamasını başlattı. Okulların kapanmasıyla birlikte teknolojiye meraklı genç beyinlerin yaz ayı boyunca çeşitli atölyelerde hünerlerini sergileyeceği Yaz Kampı’nın ilk dönemi başladı.

Çocuk Teknoloji Evi sayesinde hayallerinin sınırlarını zorlama şansına sahip olan 8-16 yaş arası çocuklar Robot, 3D Tasarım ve Kod Atölyesinden oluşan sınıflarda Eylül ayına dek sürecek Yaz Kampı’nın keyfini yaşıyor.

Bilimsel eğitimlerin verildiği Çocuk Teknoloji Evi Yaz Kampında her biri 11 gün süren ve 5 dönemden oluşan periyotlarla teknolojik gelişmeleri yakından takip eden çocuklara Robot Atölyesinde Nur Doğan ve Kenan Doğan, 3D Tasarım Atölyesinde Zeynep Akıllı ve Cumali Öztürk, Kod Atölyesinde Nilay Şipal ile Gökhan Akyol eğitim veriyor.

Her bir dönemde 96 çocuğun eğitim aldığı Çocuk Teknoloji Evi Yaz Kampından Eylül ayına kadar 480 çocuk yararlanabilecekken çocuklar kamp boyunca yaptıkları eserleri sergileme imkanı da bulacak.

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