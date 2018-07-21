Çankaya Belediyesinin yakın zamanda hizmete açacağı iki Çankaya Evi, farklı atölyelerle Çankayalının hizmetinde olacak

Sosyalleşmenin birinci adresi olan Çankaya Evleri mutfaktan cam atölyesine, farklı branşlarla yeni dönem de Çankayalıların ilgi odağı olacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in özel bir önem verdiği ve sayısını 27’ye ulaştırdığı Çankaya Evleri, her mahallede Çankayalının ikinci evi oldu. Yaz kış kapıları açık olan Çankaya Evleri yıl boyunca yaklaşık 30 bin kişiyi ağırlardı. Hobi, kişisel gelişim, mesleki kursların verildiği Çankaya Evlerine yakın zamanda iki tane daha eklenecek. Oran Çankaya Evi ve Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nin içinde yer alacak Çankaya Evi ile sayı 29’a ulaşacak. Her iki Çankaya Evi yeni atölyelerle Çankayalıları farklı alanlarda deneyim sahibi yapacak. Oran Çankaya Evi cam atölyesinde; cam süs eşyası yapımı, şekillendirme, boyacı çini işlemeci, soğuk porselen, sanatsal mozaik, füzyon ve kumlama gibi alanlarda, sanat-tasarım atölyesinde; dekoratif sanatlar, atıklardan aksesuar yapımı, davul derisinden aksesuar yapımı, kuyumculuk teknolojileri, su kabağı işlemeciliği, mum oymacılığı gibi sıra dışı kurslara ev sahipliği yapacak.

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nin içerisinde yer alacak Çankaya Evi’nde ise mutfak atölyesi yeni pastacılar yetiştirecek. Atölyede pasta yapımı ve sunumu, pasta çırağı, butik çikolata hazırlama, cup cake, muffin yapımı, sütlü tatlı hazırlama gibi faaliyetler gerçekleştirilecek. Sanat-tasarım-hobi atölyesinde ise özel gün nikah şekeri yapımı, jel mum-mis sabun yapımı, kağıt heykel yapımı gibi farklı kurs imkanları olacak.