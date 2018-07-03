Çankaya Belediyesi'nin Yaz Spor Okullarında çocuklar savunma sanatını öğreniyor

Çankaya Belediyesi'nin, 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği Yaz Spor Okullarında Japonya kökenli savaş sanatı aikido ve yine aynı kökenden olan silahsız savaş sanatı olarak da adlandırılan karateye çocukların ilgisi yoğun oldu.

155 çocuğun aikido, 119 çocuğun ise karateye katıldığını belirten yetkililer, ailelerin de çocukların kendini savunabilmeleri için bu spor dallarına önem verdiklerini belirtti. Sporcunun zihin ve beden bütünlüğünü yakalayarak evrenle uyum içerisinde olmasını amaçlayan aikido, herhangi bir saldırı durumunda dahi, çatışma dışı bir düşünce yapısında kalıp evrenle bir bütünlük yakalayarak karşı tarafın hamlesini, onun enerjisini kullanarak ve yönlendirerek boşa çıkarıp kontrol altına alabilmeyi öğretiyor. Bunu yaparken saldırgana zarar vermemek de diğer bir amaç. Karate de ise sporcuların kendilerini geliştirmek için kullandıkları geleneksel temel ilkeler savunma, bedensel sağlık ve ruhani farkındalıktır. Karate ve aikido branşlarında uzman eğitmenler tarafından toplam 274 çocuk eğitim alıyor.

Futbol, basketbol, voleybol, tenis, satranç ve yüzme branşlarında da eğitimlerin verildiği Yaz Spor Okulu programı 27 Temmuz’a kadar devam edecek. Futbola 224, basketbola 236, satranca 163, voleybola 184, tenise 140, yüzmeye ise 300 çocuğun katıldığı eğitimler Çankaya Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu, Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Spor Tesisleri, Çankaya Belediyesi Halk Sağlığı Merkezi ve Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde veriliyor.