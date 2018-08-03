Çankaya Belediyesi'nin “Yeni Sistem Çöp Konteyneri” dağıtımı Dikmen'de başladı

Çankaya Belediyesi’nin başlattığı Avrupa modeli “Yeni Sistem Çöp Konteyneri” sistemi büyümeye devam ediyor.

Bugüne kadar Oran, Atatürk, İlkbahar, Yıldızevler, Hilal, Sancak, Kızılırmak, Yüzüncü Yıl, Çiğdem ve Mustafa Kemal gibi mahallelerde vatandaşların hizmetine sunulan 2 bin konteynere eklenecek 500 yeni konteynerin dağıtımına Dikmen’den başlandı. Ekipler Dikmen’de Sinan Caddesi, İlker 1. Cadde ve 936. Cadde’de yeni sistem çöp konteyneri yerleştirdi. Dağıtım, Sokullu, Çetin Emeç Bulvarı ve Cevizlidere’de sürecek.

Konulduğu yerlerde Avrupa kalitesinde bir temizlik anlayışı getiren, katı atıkların ve çöplerin toplanarak döküm alanına nakline kadar geçen sürecin kalitesini artıran sistem, büyük ölçüde çevre kirliliğinin önüne geçiyor. El değmeden açılabilme olanağı bulunan konteynerler, halk sağlığına da katkı sağlıyor.

SU SIZDIRMAZ DEPOLAR

Soğuğa ve güneş ışınlarına karşı dayanıklı olan konteynerler, alt kısımlarında, atık çöp sularının dışarı sızmasını engelleyen 250 litrelik depoyu da barındırıyor. 3 metreküp kapasiteli konteynerler, kullanım kolaylığı ve boşaltma esnasındaki sessizliği ile görüntü ve gürültü kirliliğini de önlüyor.

YENİ ÇÖP POŞETLERİ

İlçe genelinde 3 bin olan kompozit kapaklı askılı çöp poşeti sistemine 800 adet daha ekleyen Çankaya Belediyesi, 300 plastik konteyneri da Bahçeli, Emek ve Maltepe semtlerine yerleştiriyor.