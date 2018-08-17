Çankaya Belediyesinin, Yeşilkent Mahallesi’nde (Mühye Köyü) kurban satış ve kesim alanı bayrama hazır

Çankaya Belediyesi, 21 Ağustos’ta başlayacak Kurban Bayramı’na hazır. Belediye Yeşilkent Mahallesi’ne (Mühye) kurduğu kurban satış ve kesim alanında tüm hazırlıklarını tamamladı.

160 çadırlık alanda hizmet veren Belediye, vatandaşların kurban kesimi aşamasında herhangi bir sorun yaşamaması ve vatandaşların da hayvan satıcılarının da huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarını tamamladı. Belediye, alanda temizlik ve ilaçlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi alana alınan kurbanlıkların kesime uygun olup olmadığı konusunda denetimlerine de devam ediyor. Alana belgesiz, küpesiz, iki yaşını doldurmamış ve gebe hayvanların girişine izin verilmiyor. Çankaya Belediyesi veteriner hekimleri ile Ankara İl Tarım Müdürlüğü’ne bağlı Çankaya İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri alandaki kontrollerini gerçekleştiriyor. Veterinerlerin yaptığı kontrollerde hasta olduğu tespit edilen bir büyükbaş hayvan imha edilirken, kesim izni olmayan 29 dişi büyükbaş hayvanın da tahliyesi gerçekleştirildi.

26 KASAP CARASKALDA HİZMET VERECEK

Bayramda alanın güvenliği ve trafik sıkışıklığını önlemeye yönelik tedbirler alacak olan Çankaya Zabıtası, kurban kesimi için kasapların başvurusunu da aldı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesiminin ayrı yerlerde yapılacağı alanda 26 kasap, belediye tarafından kurulan havalı caraskalda hizmet verecek. Kurban kesecek vatandaşların randevu ve sırasını da Zabıta personeli verecek.

ALANDA DÜZENLİ TEMİZLİK VE İLAÇLAMA YAPILIYOR

Alanda hayvan gübreleri ve seyyar tuvaletler ise her gün düzenli aralıklarla temizleniyor. Kurbanlıkların alana alınmasından itibaren başlayan ilaçlama da Kurban Bayramı sonrasına kadar her gün devam edecek. Çankaya Belediyesi bu yıl da yakalama timi kurdu. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce sağlanan yakalama timi, bayram öncesi ve bayram boyunca görev yapacak, ilçenin farklı yerlerinden gelen talepleri karşılayacak.

Kurban satış ve kesim alanında 5 bin araçlık otopark da hazırlandı. Kesim anında ayrıca olası kazalar ve vatandaşlar için de ambulans ve sağlık ekipleri hazır bulunacak.

Kurban kesim alanını, satıcı ve alıcıların ihtiyaçlarına göre düzenleyen Çankaya Belediyesi; Veteriner, Sosyal Yardım, Temizlik, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Destek Hizmetler, Mali Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri ile Kurban Bayramı öncesinden başlayarak hizmet verecek.