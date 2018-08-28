  • BIST 92.762
  • Altın 242,424
  • Dolar 6,2127
  • Euro 7,2707
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 29 °C

Çankaya Belediyesinin Yıldızevler Mahallesi’nde inşa ettiği Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, 1 Eylül’deki açılışla hizmete giriyor

»
Çankaya Belediyesinin Yıldızevler Mahallesi’nde inşa ettiği Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, 1 Eylül’deki açılışla hizmete giriyor
Yıldızevler Mahallesi’nde bulunan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi 1 Eylül’deki açılışla hizmete girecek, bin kişilik düğün salonu, 400 kişilik nikah salonu, Çankaya Evi ve kütüphane yer alıyor.

Bölgenin büyük bir ihtiyacını karşılayacak  tesiste, bin kişilik düğün-yemek organizasyonları için toplantı salonu, 400 kişilik nikah salonu, çok sayıda kursun verileceği Çankaya Evi, kütüphane, kafeterya ve sosyal donatı alanları bulunuyor.

Çankaya’ya bir prestij eseri daha kazandırmaktan büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen, “Hizmetlerimizi ve projelerimizi halkımızın ihtiyaçlarına, ilçemizin eksiklerine göre planlıyoruz. Atatürk Kültür Merkezinden sonra en büyük tesisimiz Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi olacak” dedi.

 

“BU YIL 24 ESER DAHA GELİYOR”

Bu yıl 24 eseri daha Çankaya’ya kazandıracaklarını belirten Taşdelen, 2016 yılının sonunda temeli atılan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nin farklı donatılarıyla büyük bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

Taşdelen, Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

“4 kültür merkezi, 7 kreş, 14 Çankaya Evi, 7 Baharevi, 55 yeni park gibi çok sayıda eseri Çankaya’ya kazandırdık. Bu yatırımlarımızın içerisinde en kıymetli eserlerimizden ikisi, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün adını verdiğimiz Atatürk Kültür Merkezi ve O’nun değerli annesinin adını verdiğimiz Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’dir. Tarihimize ve değerlerimize sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ç’engel Kafe, 2018 yılı başından bu yana 22 bin 800 kişiyi ağırladı18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:22
  • Çankaya Belediyesinin, Yeşilkent Mahallesi’nde (Mühye Köyü) kurban satış ve kesim alanı bayrama hazır17 Ağustos 2018 Cuma 12:37
  • Çankaya Belediyesi, geçen yılın rekorunu kırarak 200 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi17 Ağustos 2018 Cuma 12:33
  • Çankaya Belediyesi merdivenli yol yapımına hız kesmeden devam ediyor16 Ağustos 2018 Perşembe 12:07
  • Çankaya Halk Sağlığı Merkezi 8 bin 126 vatandaşa hizmet verdi15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:24
  • Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 2018 yılının ilk 7 ayında bin 103 sokak hayvanını sahiplendirdi15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:42
  • Bülent Ecevit Buz Pateni Pisti14 Ağustos 2018 Salı 11:33
  • Çankaya Belediyesi planlı ve sağlıklı yapılaşma gereği sınırları içerisindeki gecekonduları yıkmaya devam ediyor13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:44
  • Çankaya Belediyesi Evde Temizlik Hizmetinden 2018 yılı başından bu yana 445 hane yararlandı13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:42
  • Çankaya Belediyesi, 2018 yılının ilk 7 ayında 1142 sokak hayvanının kısırlaştırılmasını sağladı12 Ağustos 2018 Pazar 12:02
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim