Çankaya Belediyesinin Yıldızevler Mahallesi’nde inşa ettiği Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, 1 Eylül’deki açılışla hizmete giriyor

Yıldızevler Mahallesi’nde bulunan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi 1 Eylül’deki açılışla hizmete girecek, bin kişilik düğün salonu, 400 kişilik nikah salonu, Çankaya Evi ve kütüphane yer alıyor.

Bölgenin büyük bir ihtiyacını karşılayacak tesiste, bin kişilik düğün-yemek organizasyonları için toplantı salonu, 400 kişilik nikah salonu, çok sayıda kursun verileceği Çankaya Evi, kütüphane, kafeterya ve sosyal donatı alanları bulunuyor.

Çankaya’ya bir prestij eseri daha kazandırmaktan büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen, “Hizmetlerimizi ve projelerimizi halkımızın ihtiyaçlarına, ilçemizin eksiklerine göre planlıyoruz. Atatürk Kültür Merkezinden sonra en büyük tesisimiz Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi olacak” dedi.

“BU YIL 24 ESER DAHA GELİYOR”

Bu yıl 24 eseri daha Çankaya’ya kazandıracaklarını belirten Taşdelen, 2016 yılının sonunda temeli atılan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nin farklı donatılarıyla büyük bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

Taşdelen, Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

“4 kültür merkezi, 7 kreş, 14 Çankaya Evi, 7 Baharevi, 55 yeni park gibi çok sayıda eseri Çankaya’ya kazandırdık. Bu yatırımlarımızın içerisinde en kıymetli eserlerimizden ikisi, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün adını verdiğimiz Atatürk Kültür Merkezi ve O’nun değerli annesinin adını verdiğimiz Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’dir. Tarihimize ve değerlerimize sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz.”