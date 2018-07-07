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Çankaya Evleri yaz dönemi boyunca eşitli kurs ve etkinliklerle hizmet vermeye devam ediyor

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Çankaya Evleri yaz dönemi boyunca eşitli kurs ve etkinliklerle hizmet vermeye devam ediyor
Çankaya Belediyesinin 365 gün hizmet veren Çankaya Evleri yaz dönemi boyunca Ankara’da kalanlara çeşitli kurs ve etkinliklerle hizmet vermeye devam ediyor.

Bayraktar, Sokullu, 100. Yıl, Hasan Ali  Yücel Salonu, Esat, Maltepe ve Cebeci Çankaya Evleri yaz dönemi yetişkin ve çocuklar için açılan programlara 2 bini aşkın kişi başvurdu. Bu sayının 565’ini ise çocuklar oluşturuyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen dönemi açılan 14 yeni merkez ile sayısı 27’ye ulaşan Çankaya Evleri’nde özellikle çocuklara yönelik drama, dans, resim, satranç gibi birbirinden farklı programlar çocukların dolu dolu bir yaz geçirmesini sağlıyor.

Yaz dönemi boyunca hizmet veren 6 Çankaya Evi’nde çocuklara yönelik programlar şu şekilde; Cebeci Çankaya Evi: Resim, satranç, drama, gitar. Maltepe Çankaya Evi: Satranç, resim. Esat Çankaya Evi: Drama, satranç, resim, gitar, bağlama. Hasan Ali Yücel Çankaya Evi: Drama. Bayraktar Çankaya Evi: Satranç, gitar. Sokullu Çankaya Evi: Drama, satranç, gitar, bağlama, resim, ritim, yoga. 100. Yıl Çankaya Evi: Resim, işaret dili, drama, yoga, gitar, ritim.

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