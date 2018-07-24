Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağlayan Çankaya Halk Kart'a başvurular devam ediyor.

Çankaya Belediyesinin insana dokunan sosyal projelerinden Çankaya Halk Kart’a başvurular devam ediyor. Başvuruların doğrudan Çankaya Belediyesine yapıldığı projede, başvuranların sosyal incelemesi belediye sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıyor. İlk dönemde başvuran 459 ailenin, Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden ve evlerini ziyaret ederek sosyal incelemesini yapan Çankaya Belediyesi, 412 hanenin bu karttan yararlanmasını sağladı. 180 ailenin daha dahil olduğu projede, her aileye verilen banka kartına iki ayda bir 400 TL nakit yatırılıyor. Bu karta sahip olan vatandaşlar, tütün ve alkol ürünleri hariç tüm ihtiyaçlarını tercih ettikleri mağazalardan alışveriş yaparak giderebiliyor.

SOSYAL DEMOKRAT YAKLAŞIM

Çankaya’da sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmak için çok çalıştıklarını ve bu çalışmaların vatandaşlar tarafından takdir gördüğünü belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Halkımızdan aldığımız takdirle ve güçle çok çalışmaya devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki Çankaya’da yaşayan her vatandaşımız mutlu olsun. Geliri yetersiz ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bazı ihtiyaçlarını bizim desteğimizle gidermelerini sağlamaya çalışıyoruz. Kültürümüz ve insana bakış açımız bunu gerektiriyor. Sosyal yardım sosyal demokrat bir yaklaşımdır. Bu modeli Çankaya’da uygulayarak vatandaşlarımıza fayda sağlamayı amaçladık. Çankaya Halk Kart bizim insana bakışımızın, insanımıza saygımızın göstergesidir” şeklinde konuştu.

BAŞVURULAR BELEDİYE’YE

Çankaya Halk Kart sahibi olmak isteyenlerin; Ankara Çankaya İlçesi sınırlarında ikamet etmesi, maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması ve ailede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartı taşıması, ailede yaşayanlara ait taşınmaz kaydının olmaması gerekiyor. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, Çankaya Belediyesinin Mithatpaşa Caddesi numara 52’de bulunan Çankaya Halk Sağlığı Merkezi’nden veya 08504550265/212 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.