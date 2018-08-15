Çankaya Halk Sağlığı Merkezi 8 bin 126 vatandaşa hizmet verdi

Sağlıkta eşitlik ilkesi ile hareket ederek birinci basamak sağlık hizmetlerini ücretsiz veren Çankaya Belediyesi, Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan Çankaya Halk Sağlığı Merkezi ve semtlerde bulunan sağlıkevlerinde 8 bin 126 vatandaşa hizmet verdi.
Çankaya Halk Sağlığı Merkezi ve semtlerdeki sağlıkevlerinde, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden sadece 2018 yılının başından bu yana 3 bin 163 kişi yararlanırken, doktor ve hemşire hizmetlerinden 4 bin 963 kişi yararlandı. Diş taşı temizliği, dolgu, diş çekimi gibi hizmetleri veren Belediye diş hekimleri, ileri derece tedavi gerektiren durumlarda hastaları tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor. Çankaya Halk Sağlığı Merkezi ve sağlıkevlerinde, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü ve yara bakımı gibi birinci basamak sağlık hizmetleri ile doktorda muayene hizmetleri de veriliyor.
Herhangi bir koşul aranmayan Çankaya Belediyesi sağlık hizmetlerinden dileyen her vatandaş ücretsiz olarak yararlanabiliyor.
HİZMETLER ÜCRETSİZ
Çankaya Belediyesinde; ağız ve diş sağlığı konusunda, diş çekimi, dolgu, diş taşı temizliğinin yanı sıra birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği noktalar şöyle;
Merkez Sağlıkevi; Ziya Gökalp Cad. No:11 A1 Blok Kızılay
Mürsel Uluç Mah. Sağlıkevi; Mürsel Uluç Mah. 113. Sok. No: 64 Dikmen-İlker
Çelikkale Sağlıkevi; Aydınlar Mah. Çelikkale Sok. No: 14 Dikmen
Prof. Dr. Nusret Fişek Sağlıkevi; Sancak Mah. Turan Güneş Bulvarı 516. Sok. No: 4 Yıldız
Turgut Varol Sağlıkevi; Kahire Cad. Birlik Mah. No: 3 Çankaya
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.