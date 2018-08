Çankaya Halk Sağlığı Merkezi 8 bin 126 vatandaşa hizmet verdi

Sağlık çalışmaları konusunda Çankayalılara ücretsiz hizmet veren ve tüm sağlık hizmetlerini Çankaya Halk Sağlığı Merkezi çatısı altında toplayan Çankaya Belediyesi, semtlerdeki sağlık evleri ile birlikte 8 bin 126 vatandaşa hizmet verdi.

Sağlıkta eşitlik ilkesi ile hareket ederek birinci basamak sağlık hizmetlerini ücretsiz veren Çankaya Belediyesi, Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan Çankaya Halk Sağlığı Merkezi ve semtlerde bulunan sağlıkevlerinde 8 bin 126 vatandaşa hizmet verdi.

Çankaya Halk Sağlığı Merkezi ve semtlerdeki sağlıkevlerinde, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden sadece 2018 yılının başından bu yana 3 bin 163 kişi yararlanırken, doktor ve hemşire hizmetlerinden 4 bin 963 kişi yararlandı. Diş taşı temizliği, dolgu, diş çekimi gibi hizmetleri veren Belediye diş hekimleri, ileri derece tedavi gerektiren durumlarda hastaları tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor. Çankaya Halk Sağlığı Merkezi ve sağlıkevlerinde, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü ve yara bakımı gibi birinci basamak sağlık hizmetleri ile doktorda muayene hizmetleri de veriliyor.

Herhangi bir koşul aranmayan Çankaya Belediyesi sağlık hizmetlerinden dileyen her vatandaş ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

HİZMETLER ÜCRETSİZ

Çankaya Belediyesinde; ağız ve diş sağlığı konusunda, diş çekimi, dolgu, diş taşı temizliğinin yanı sıra birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği noktalar şöyle;

Merkez Sağlıkevi; Ziya Gökalp Cad. No:11 A1 Blok Kızılay

Mürsel Uluç Mah. Sağlıkevi; Mürsel Uluç Mah. 113. Sok. No: 64 Dikmen-İlker

Çelikkale Sağlıkevi; Aydınlar Mah. Çelikkale Sok. No: 14 Dikmen

Prof. Dr. Nusret Fişek Sağlıkevi; Sancak Mah. Turan Güneş Bulvarı 516. Sok. No: 4 Yıldız

Turgut Varol Sağlıkevi; Kahire Cad. Birlik Mah. No: 3 Çankaya