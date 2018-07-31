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Çankaya Yıldız bölgesi yeni tesisleriyle göz dolduruyor

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Çankaya Yıldız bölgesi yeni tesisleriyle göz dolduruyor
Çankaya Belediyesi'nin her semtin ihtiyacına göre 2016 yılında başlattığı yatırım seferberliğinde Yıldız bölgesi yeni tesisleriyle göz dolduruyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde Yıldız’a yapılan kültür merkezi ve gündüz bakımevinin yanına şimdi de dev bir tesis eklendi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın isminin verildiği tesis, çok amaçlı salonları ile bölge halkına yeni bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. 

İçerisinde yer alan düğün ve nikah salonu, Çankaya Evi, kafeterya ve kütüphanesiyle binlerce Çankayalıya hizmet verecek tesis, farklı atölyelere de ev sahipliği yapacak. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nin içerisinde yer alacak Çankaya Evi’nde mutfak atölyesi yeni pastacılar yetiştirecek. Atölyede pasta yapımı ve sunumu, pasta çırağı, butik çikolata hazırlama, cup cake, muffin yapımı, sütlü tatlı hazırlama gibi faaliyetler gerçekleştirilecek. Sanat-tasarım-hobi atölyesinde ise özel gün nikah şekeri yapımı, jel mum-mis sabun yapımı, kağıt heykel yapımı gibi farklı kurs imkanları olacak. Her yaştan insanın kendisine uygun hobi, kişisel gelişim ve mesleki eğitim kursu bulacağı tesisin açılışı 1 Eylül tarihinde gerçekleşecek. 

Yıldız bölgesinde Taşdelen döneminde usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin adını taşıyan 3 katlı Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ve 200 çocuk kapasiteli Masal Kalesi Gündüz Bakımevi  açılmıştı. Çankaya Belediyesi, 2015 yılında ise 18 dönüm alan üzerinde yaşam alanı olarak yeniden inşa ettiği Yıldız Park’ı hizmete açmıştı.   

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