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Çankaya Zabıtası pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap ve berber gibi bir çok esnafı denetliyor

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Çankaya Zabıtası pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap ve berber gibi bir çok esnafı denetliyor
Halk sağlığını tehdit eden uygulamaları mercek altına alan ve kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulayan Çankaya Zabıtası, 6 bin 551 denetim yaptığı Çankaya’da 2 bin 436 işletmenin uygun olduğunu tespit etti.

Nüfusu bir milyona yakın, gündüz nüfusu ise iki buçuk milyonu bulan Çankaya İlçesinde, 7/24 hizmet veren Çankaya Belediyesi Zabıtası pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, seyyar, işporta, inşaat gibi pek çok alanda vatandaşın sağlığı ve güvenliği için denetim uyguluyor. Denetimlerde bin 997 işletmeye ihtar veren Çankaya Zabıtası, bin 600’üne idari yaptırım karar tutanağı, 518’ine de durum tespit tutanağı düzenledi. 

Vatandaşların sağlığını riske eden uygulamalara izin vermeyen ekipler, öncelikle  işletmelerde bulunması zorunlu evrakları kontrol ediyor. İşletmelerin; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ilan, reklam ve vergi levhası tasdiklerini kontrol eden ekipler, gıda işletmelerindeki ürünlerin tazeliği ve son kullanma tarihlerini inceleyerek günü geçmiş olanları imha ediyor.

 

ESNAFA DESTEK, HABERLİ DENETİM

Pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kuruyemiş, kasap, berber ve kuaför, oto galeri işletmeleri ile sıhhi, gayri sıhhi, eğlence, umumi temizlik, inşaat ve hafriyat alanında faaliyet gösteren yerleri denetleyen Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, yılın ilk üç ayında 371 seyyar satış faaliyetine son verdi. Vatandaşlardan gelen inşaat-tadilat, gürültü, dilenci, atık toplayıcıları, çöp, seyyar satıcı gibi şikayetlere de hızla müdahale eden Zabıta, 3 bin 172 işlem yaptı. Esnafın eksiklerini gidermeleri için önceden bildirimde bulunan ve eksikleri için zaman tanıyan Zabıta, bu konuda esnaftan olumlu tepki alıyor.

 

TAŞDELEN: “HALK SAĞLIĞI HER ŞEYİN BAŞI”

Çankaya Belediyesi Zabıtası ekiplerinin günün her saatinde görev başında olduğun, hem denetimler hem de vatandaşlardan gelen şikayetler konusunda hassasiyet gösterdiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Halk sağlığı her işin başında geliyor. Gerektiğinde Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile koordineli çalışıyoruz. Özellikle, hijyenden yoksun ve yasal olmadığı halde seyyar satış yapanlara göz yummuyoruz. Vatandaşlarımız da sağlığı tehdit eden ve kurallara uymayan işletmeler konusunda belediyemize ulaşarak uyarıda bulunabilirler” diye konuştu.

Çankaya Belediyesi Zabıtası’na bildirimde bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan ulaşabilir.

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