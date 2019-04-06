Çankaya Zabıtasından 3 Ayda 4 Bin 475 Denetim

Çankaya ilçesinde ticari faaliyette bulanan işyerlerinin denetimini yapan Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, bir milyona yakın yerleşik nüfusa, gündüz ise iki buçuk milyonu bulan nüfusa hizmet vermeye devam ediyor. Pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, seyyar, işporta, inşaat gibi birçok alanda vatandaşın sağlığı ve güvenliği için denetim uygulayan Belediye, hijyen denetimlerinde azami özen gösteriyor.

Halk sağlığını tehdit eden unsurları tek tek denetleyen ve kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulayan Çankaya Zabıtası, 3 ayda 4 bin 475 denetim gerçekleştirdi. Zabıta yaptığı denetimlerde; bin 629 işyerine uygunluk, bin 846 işyerine ihtar, 844 işyerine idari yaptırım tutanağı, 156 işyerine de durum tespit tutanağı düzenleyerek kayıt altına aldı.

Vatandaşların sağlığını riske eden uygulamalara izin vermeyen ekipler, denetimlerde işletmelerde bulunması zorunlu evrakları kontrol ediyor. İşletmelerin; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ilan, reklam ve vergi levhası tasdiklerini kontrol eden ekipler, gıda işletmelerindeki ürünlerin tazeliği ve son kullanma tarihlerini inceleyerek günü geçmiş olanları imha ediyor.

Pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kuruyemiş, kasap, berber ve kuaför, oto galeri işletmeleri ile sıhhi, gayri sıhhi, eğlence, umumi temizlik, inşaat ve hafriyat alanında faaliyet gösteren yerleri denetleyen Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, 3 aylık denetim sürecinde 322 seyyarın faaliyetine son verdi. Vatandaşlardan gelen inşaat-tadilat, gürültü, dilenci, atık toplayıcıları, çöp, seyyar satıcı gibi şikayetlere de hızla müdahale eden Zabıta, bu konuda 3 bin 354 başvuruyu değerlendirdi.

Esnafın eksiklerini gidermelerine yönelik iyi niyetli tutum gösteren Çankaya Belediyesi Zabıtası, denetim öncesi bildirimde bulunarak eksiklerin giderilmesi için de zaman tanıyor.

Çankaya Belediyesi Zabıtasına bildirimde bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan ulaşabilir.