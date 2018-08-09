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Çankaya’da 2018 yılı başından bu yana 2 bin 677 işletmeye ruhsat verildi

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Çankaya’da 2018 yılı başından bu yana 2 bin 677 işletmeye ruhsat verildi
Çankaya Belediyesi, Başkentin kalbi konumundaki Çankaya’da 2018 yılı başından bu yana 2 bin 677 işletmeye ruhsat verdi. İşyeri açmak isteyen yatırımcılar için tercih edilen Çankaya’da en fazla ruhsat verilen ay ise 503 ile Mart ayı oldu.

İşyeri açmak isteyen yatırımcılar için tercih edilen Çankaya’da, sene başından bu yana 2 bin 677 işletme için ruhsat verildi. Çankaya Belediyesi, Başkentin kalbi konumundaki Çankaya’da 2018 yılı başından bu yana Ocak ayında 413, Şubat ayında 435, Mart ayında 503, Nisan ayında 435, Mayıs ayında 344, Haziran ayında 250, Temmuz ayında 297 yeni işletmeye ruhsat verildi.

Çankaya Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün Temmuz ayında verdiği bilgiye göre yayınladığı rapora göre Çankaya’da ticari faaliyette bulunmak isteyen  sıhhi işletmelerden 225’ine, gayrı sıhhi 24’üne, emniyete tabi 13’üne, canlı müzik için de 6’sına işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile izin belgesi verildi. 29 işyerine ise mesul müdürlük belgesi verildi.

Bir işletmenin uyması gereken her koşulun incelenerek verildiği ruhsatlar, daha sonra da işletmenin uygunluğu açısından ruhsat denetim ekipleri ve zabıta tarafından da kontrol ediliyor. Çankaya Belediyesi denetim ekipleri, sadece Temmuz ayında 377 işyerinin de ruhsat kontrolünü gerçekleştirdi.

EŞİTLİKÇİ BELEDİYEDEN “EŞİTLİK DOSTU” TABELASI

Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk Mor Bayraklı yerel yönetimi olmaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, kadın çalışanı yüzde 50 olan işyerlerine de “Eşitlik Dostu İşyeri” tabelası asma uygulamasını sürdürüyor. 10 işletmeye verilen uygulamada amaç, Kadın girişimcilerin sayısını artırmak, kadınların toplumda çağdaş ve güçlü bireyler olarak yer almalarını sağlamak.

Çankaya Belediyesi, işyeri açmak için ruhsat başvurusunda bulunan ve ruhsat almaya hak kazanan işletmelere ‘hayırlı olsun’ dileklerinin yer aldığı çerçeve içinde nazar boncuğu hediyesini vermeyi de sürdürüyor.

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