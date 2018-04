Çankaya'da “Başkanla Yüz Yüze” mahalle toplantıları Dikmen bölgesiyle başladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in, vatandaşlara projeleri ve hizmetleri anlatıp taleplerini dinlediği “Başkanla Yüz Yüze” mahalle toplantıları Dikmen bölgesiyle başladı.

Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen’in vatandaşlara projeleri ve hizmetleri anlatıp taleplerini dinlediği mahalle toplantıları Dikmen bölgesiyle başladı. Leylaa Düğün salonunda gerçekleşen ve Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Başkanı Devrim Bora Özüdoğru ile yönetim kurulunun katıldığı toplantıda, vatandaşlar Taşdelen’e yoğun ilgi gösterdi. Alper Taşdelen’in bölge toplantısında Belediye Başkan Yardımcıları da hazır bulundu.

Göreve geldiği günden bu yana 4 yıllık süreçte Çankaya’da gerçekleştirdikleri hizmetleri anlatan Alper Taşdelen, genel iktidara giden yolun yerelden geçtiğini hatırlatarak belediyelere çok iş düştüğünü söyledi. Belediye Başkanı olarak her zaman iki noktanın altını çizdiğini belirten Taşdelen, şunları söyledi: “Eğer biz bu koltuklarda oturuyorsak halkımızın sayesinde onların tercihleriyle oturuyoruz. Bizim sorumluluğumuz çok fazla, bizim bütün belediye başkanlarından daha fazla çalışmamız lazım. Çünkü bizim kendi ilçelerimizde kendi kentlerimizde örnek belediyecilik yapıp bunu genele yansıtmamız lazım. Onun için hiçbir belediye başkanının oturmaya hakkı yok. Herkesin ama herkesin çalışmaya mecburiyeti var. Dört yıl önce bu göreve geldiğimizde yine bu bölgede bir umudu paylaşmıştık, demiştik ki öyle çok çalışacağız ki partimizin yerelde ve genelde en yüksek oy aldığı yer olacak. Aldık mı aldık, çok çalıştık ve seçimlerde bu oyu aldık. Ama öyle bir çalışalım ki hizmetten dolayı da versinler dedik”

ÇANKAYA’YA “ZÜBEYDE HANIM SOSYALTESİSLERİ”

Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdiklerini ifade eden Taşdelen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Verdiğimiz her sözü tuttuk ama onun ötesinde çok büyük işleri de hep beraber başardık. Bu dört yılda 7 yeni kreşi hizmete açtık, çocuklarımız bizim her şeyimiz, bu kreşler Türkiye’nin en güzel kreşleri, 1600 çocuğumuz belediye kreşlerinden yararlanıyorlar. Yine 14 yeni Çankaya Evi açtık, bu evler kadını eve hapseden değil kadını hayata katan evler. Bu evlerde 26 bin kursiyerimiz oldu. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nin yanı sıra Yılmaz Güney Sahnesi’ni yıkıp yeniden yaptık. Ankara’nın en büyük Türkiye’nin ikinci büyük kültür merkezi olacak Atatürk Kültür Merkezi’ni yapıyoruz. Burası 26 bin metrekare kapalı alanıyla büyük bir yer olacak. Atatürk’ün adını silerek O’nu unutturacaklarını zannediyorlar biz de yaptığımız her tesise Atatürk adını veriyoruz. Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri meclisimizin kararıyla Ahlatlıbel Atatürk Parkı adını aldı. Ankara’nın en büyük kültür merkezinin adını Atatürk Kültür Merkezi olarak tasarladık. Yıldız’da sosyal tesis yapıyoruz oraya da Zübeyde Hanımın adını vereceğiz. Binanın bir köşesine de Atatürk’ün imzasını atıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ü unutturmak mümkün değil çünkü bu ülkeyi yoktan var eden lider olarak Atatürk Trakya’nın ayçiçeğinde, Çukurova’nın pamuğunda, Fırat’ın suyunda, Nemrut’un karında var, milyonların yüreğinde var.”

Bu dönem 54 yeni park yapmanın yanı sıra 96 parkı yenilediklerini ve 500 bin metrekare yeşil alan kazandırdıklarını belirten Başkan Taşdelen, “Bu parklara İsmet İnönü, Uğur Mumcu, Hasret Gültekin, Muammer Aksoy’un adını verdik, askerimizin, polisimizin, devrim şehitlerinin ismini verdik. Çünkü burası Çankaya burası Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyetin ilçesi” dedi.

ÜÇ PROJE İLE 220 BİN ÇANKAYALIYA DOKUNDUK

Gerçekleştirdikleri projelerle birçok Çankayalının hayatına doğrudan katkı sunduklarını dile getiren Taşdelen, “Belediyenin yetki alanındaymış değilmiş diye bakmadan hizmet götürüyoruz. Sadece 3 aylık yaz dönemini kapsayan; Ramazan’da kurduğumuz iftar çadırlarımızdan 165 bin, kültür gezilerimizden 20 bin ve yazlık sinema etkinliklerimizden 35 bin insanımız olmak üzere 220 bin vatandaşımıza doğrudan hizmet vermişiz. Kültür gezilerimizle bu sene 6 bin vatandaşımızı Çanakkale’ye götüreceğiz. Yoksul vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için Çankaya Halk Kart uygulamasını hayata geçirdik. Asgari ücretin üçte biri geliri olan en yoksul kesime 300 lira halk kartla yardım yapıyoruz. Bu sene 1000 yurttaşımıza daha vereceğiz” diye konuştu.

ANKARA’NIN EN BAŞARILI BELEDİYELERİ CHP’LİLER ÇIKIYOR

Halkının yanında halkıyla el ele omuz omuza olan bir belediye yaratmaya uğraştıklarını kaydeden Taşdelen, sözlerini şöyle tamamladı: “Önemli olan hizmet yaparak siyaset yapmak, Ankara’nın 25 ilçesi var, anketlerde görülüyor ki Ankara’nın en başarılı iki belediyesi CHP’li belediyeler çıkıyor. Eğer siz ranta, talana değil halka çalışırsanız bu sonuç çıkıyor. Bakın yiğit insan var, yaşına bakmadan halkı için adalet için 450 km yürüyor. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile gurur duyuyoruz. Bizim hep birlikte en az onun kadar çalışmamız lazım. Bizim lafla işimiz yok, bizim artık çalışmayla işimiz var.”

Her yaştan vatandaşın katılım gösterdiği toplantıda, talepleri tek tek not alan Taşdelen, salonu dolduran Dikmenlilerin yoğun ilgisine karşılık vererek onlarla fotoğraf çektirdi.