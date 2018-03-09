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Çankaya'da bir çöp kamyonunu gezici kütüphaneye dönüşecek

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Çankaya'da bir çöp kamyonunu gezici kütüphaneye dönüşecek
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: "Tüm Çankaya’yı temizlemekle yetinmeyen, kütüphane kuran, bununla da yetinmeyerek, kütüphaneye gelemeyenlere kitap taşımak için harekete geçen çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum."

Çankaya Belediyesi Temizlik İşçileri, çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapları özenle biriktirip, dezenfekte etmelerinin ardından oluşturdukları kütüphaneyle yetinmiyor. Bağışlarla birlikte 5 bin 300 kitaplık bir kütüphane oluşturan işçiler, şimdi de gezici kütüphaneyle okurlara ulaşmaya hazırlanıyor.

İşçiler, restore edilmiş bir çöp kamyonunu gezici kütüphane haline getirerek, dünya klasikleri, Türk edebiyatı, siyaset, kişisel gelişim gibi 17 farklı kategoride bin 500 kitapla yollara çıkacak. Özellikle köylere ve ilçe kütüphanelerine ulaşmayı hedefleyen işçiler, kendilerine yapılacak bağışlarla birlikte, kitapları okumak isteyen herkese iletecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Yaklaşık bir ay sonra hazır hale gelecek gezici kütüphane, Çankaya Belediyesi’nin gerçekleştireceği açılış ve etkinliklerde de hazır bulunarak okurların kitapla buluşmasını kolaylaştıracak. İşçilerin hedefleri arasında, kitapsız köy okullarında kütüphane oluşturmak da yer alıyor.

 

“ARKADAŞLARIMLA GURUR DUYUYORUM”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tüm Çankaya’yı temizlemekle yetinmeyen, kütüphane kuran, bununla da yetinmeyerek, kütüphaneye gelemeyenlere kitap taşımak için harekete geçen çalışma arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirtti.

Taşdelen, kütüphanenin de yer aldığı şu anki temizlik şantiyesinin, 45 yıl önce inşa edilmiş ve harabeye dönmüş eski tuğla fabrikasının restore edilmesiyle oluşturulduğunu belirterek, “İşçi arkadaşlarımız içinde kuaför ve dinlenme salonunun da bulunduğu alanı en iyi şekilde değerlendiriyor. Dinlenme saatlerinde kamuya da açık olan kütüphanede satranç oynuyor ya da kitap okuyorlar” diye konuştu.

 

KÜTÜPHANEYE BAĞIŞ YAPILABİLİYOR

Dileyenler, Çankaya Belediyesi Temizlik Şantiyesi, İmrahor Mahallesi, İmrahor Caddesi, No:51 Çankaya/Ankara adresine kitap bağışında bulunabiliyor, 0 312 496 16 13 numaralı telefonla kütüphaneye ulaşabiliyor.

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