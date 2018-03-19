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Çankaya'da çocuklar, “iyi ve kötü dokunma”nın ne olduğunu oyunlarla öğrendiler

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Çankaya'da çocuklar, “iyi ve kötü dokunma”nın ne olduğunu oyunlarla öğrendiler
Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başlattığı “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” kapsamında, çocuklara yönelik “Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve İstismar Farkındalık” atölyesi düzenledi.

Bademlidere Çankaya Evi’nde gerçekleşen atölyeye katılan çocuklar top, ip, hula-hop gibi araçlarla oyun oynayarak çeşitli drama çalışmalarına katıldı. Nar Kadın Dayanışmasıyla birlikte düzenlenen etkinlik kapsamında, “iyi ve kötü dokunma”nın ne olduğunu öğrenen çocuklar, “özel bölge”nin ne anlama geldiği, bedensel sınırları konusunda bilgilendirildi.

 

“EN YÜKSEK SESİNLE BAĞIR”

Her çocuğun etrafında kendisini saran görünmez bir hula-hop olduğunun anlatıldığı eğitimde, sınırları geçen birinden rahatsızlık duyulursa yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

“Eğer kötü hissediyorsan kötü bir şey oluyordur. Kötü hissettiren kişi tanıdığın sevdiğin biri de olabilir. Yardım istemek senin hakkın. En yüksek sesinle bağır. Oradan hemen uzaklaş. Durumu annene, babana, öğretmenine ya da güvendiğin birine anlat”

Eşitlik ve Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen ücretsiz atölye çalışmaları 30 Mart’a kadar Çankaya Evleri’nde devam edecek.

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