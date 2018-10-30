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Çankaya'da Cumhuriyetin 95. Yılı yine Ata’nın yanı başında Anıtpark’ta coşkuyla kutlandı

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Çankaya'da Cumhuriyetin 95. Yılı yine Ata’nın yanı başında Anıtpark’ta coşkuyla kutlandı
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları binlerce Cumhuriyet sevdalısının katıldığı meşaleli yürüyüşünün ardından Nilüfer konseriyle taçlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahının yanı başında Cumhuriyetin 95. Yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Milli Kütüphane’nin önünden başlayan meşaleli yürüyüş Türk Bayraklarıyla donatılan Anıtpark’ta Türk müziğinin sevilen sesi, ünlü sanatçı Nilüfer’in sahne almasıyla devam etti.

Meşaleler, Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile yürüyen Çankayalılara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen önderlik etti. Konser öncesi kısa bir konuşma yapan Taşdelen, alana gelenleri, “Hizmet etmekten onur duyduğum Mustafa Kemal’in askerleri hepiniz hoşgeldiniz” diye selamladı.

Cumhuriyet’in Ankara’da kurulduğunu hatırlatan Taşdelen, “Mustafa Kemal’in 28 Ekim akşamı ‘Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz’  dediği yer Çankaya’dır.  İstedikleri kadar Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu İstanbul’da düzenlesinler. Türkiye’nin kalbinden ne Cumhuriyeti ne de Ankara’yı silemezler” dedi.

Cumhuriyetin  fazilet olduğunu vurgulayan Taşdelen; aklın, bilimin ışığında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye  Cumhuriyeti’nin kula kulluğu sildiğini,eşit yurttaşlığı yarattığını ve egemenliği bir kişiden alıp halka verdiğini belirtti. Taşdelen, Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm bu yaptıklarından dolayı ölümünün ardından yıllar geçmesine rağmen kalplerden silinmediğini söyledi.

“ONLAR SİLER BİZ YAZARIZ”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, birilerinin ısrarla Atatürk’ün adını her yerden silme çabası içerisinde olduğunu belirterek, “Statlardan, meydanlardan, onun adını silmek gibi sonuçsuz bir çaba içindeler ancak milyonların kalbinden silemezler. Onlar silse de biz yazmaya devam ederiz. En büyük parkımız Ahlatlıbel’in adını Atatürk Parkı yapmak bizim için onurdur”dedi. Taşdelen sözlerine şöyle devam etti: “Devlet batıranlar devlet kuranlara dil uzatıyor. Bir ulus, bir millet kendi değerlerine sahip çıkar. Hangi partiye oy verirsek verelim bizim bir vatanımız, bir milletimiz, bir bayrağımız bir Atatürkümüz var, bunlar ortak değerlerimiz. Bize bu güzel vatanı bırakan dünden bugüne tüm şehitlerimizin ruhları şaad olsun. Bu ülkeyi sonsuza kadar koruyacağız.” 

“TEK BİR ŞEYE İHTİYACIMIZ VAR ÇALIŞKAN OLMAK”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Göreve geldiğim günden bu yana Atarük’ün tek bir sözüyle hareket ettim ‘tek bir şeye ihtiyacımız var çalışkan olmak’ sözünü kendime şiar edindim. Çünkü karanlıktan aydınlığa çalışarak çıkabiliriz. 4,5 yılda çok çalıştık. Çankaya’nın en büyük yatırım planını hayata geçirdik ve en iyi ilçe belediyesi seçildik. Tüm bunları yapmak zorundaydık çünkü burası Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesidir” diye konuştu.

ANDIMIZ YILLAR SONRA İLK KEZ ÇANKAYA’DA OKUNDU

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türkiye gündeminde tartışma konusu olan Andımızı alanda bulunan binlerce kişiyle hep bir ağızdan Ata’nın huzurunda okudu. Çankaya’nın Atatürk’ün yolundan hiçbir zaman  ayrılmayacağını belirten Taşdelen, “Bizler Anadolu toprağından Nazımlardan, Uğur Mumculardan, Mustafa Kemallerden geliyoruz. Mustafa Kemallerden gelenler asla yılmazlar” dedi.

Unutulmaz şarkılarıyla alana gelenlere güzel bir akşam yaşatan Nilüfer duygularını, “Anıtkabir’in yanıbaşında, Atatürk’ün huzurunda şarkı söylüyor olmak benim için büyük bir onurdur, şereftir. Bizleri böyle anlamlı bir günde bir araya getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e çok teşekkür ediyorum” sözleriyle ifade etti. Nilüfer konserini binlerce Çankayalı’nın eşlik ettiği 10. Yıl Marşı ile tamamladı.

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