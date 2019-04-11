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Çankayalı Miniklerden Masalsı Dokunuşlar

Çankayalı Miniklerden Masalsı Dokunuşlar

Bir Çankaya Masalı temasıyla yola çıkan sergi belediyenin Zülfü Livaneli KültürMerkezinde 20 Nisan’a dek görülebilecek.

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Çankayalı Miniklerden Masalsı Dokunuşlar

Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde eğitim alan çocukların resim ve

heykellerden oluşan Bir Çankaya Masalı adlı sergisi belediyenin Zülfü Livaneli

Kültür Merkezinde açıldı.

Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinin geleneksel hale getirdiği Çankaya Evleri Çocuk

Sergisinin 3’üncüsü Bir Çankaya Masalı konseptiyle Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde

açıldı. Çankaya Evlerinde eğitim alan 8-11 yaş arası 150 çocuğun akrilik, pastel boya ile

kara kalem ve heykellerden oluşan 300 eserin yer aldığı sergiye ailelerin yanı sıra

Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya da katıldı.

Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana sanat eğitmeni Gizem Dinç’in verdiği eğitimler

doğrultusunda masal kahramanlarını resme ve heykellere dönüştüren Çankayalı

çocuklar Çankaya Evleri Çocuk Sergisinin 3’üncüsünü açmanın mutluluğunu ve

gururunu yaşadılar.

Bir Çankaya Masalı temasıyla yola çıkan sergi belediyenin Zülfü Livaneli Kültür

Merkezinde 20 Nisan’a dek görülebilecek.

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