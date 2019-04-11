Çankayalı Miniklerden Masalsı Dokunuşlar
Bir Çankaya Masalı temasıyla yola çıkan sergi belediyenin Zülfü Livaneli KültürMerkezinde 20 Nisan’a dek görülebilecek.
Çankayalı Miniklerden Masalsı Dokunuşlar
Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde eğitim alan çocukların resim ve
heykellerden oluşan Bir Çankaya Masalı adlı sergisi belediyenin Zülfü Livaneli
Kültür Merkezinde açıldı.
Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinin geleneksel hale getirdiği Çankaya Evleri Çocuk
Sergisinin 3’üncüsü Bir Çankaya Masalı konseptiyle Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde
açıldı. Çankaya Evlerinde eğitim alan 8-11 yaş arası 150 çocuğun akrilik, pastel boya ile
kara kalem ve heykellerden oluşan 300 eserin yer aldığı sergiye ailelerin yanı sıra
Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya da katıldı.
Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana sanat eğitmeni Gizem Dinç’in verdiği eğitimler
doğrultusunda masal kahramanlarını resme ve heykellere dönüştüren Çankayalı
çocuklar Çankaya Evleri Çocuk Sergisinin 3’üncüsünü açmanın mutluluğunu ve
gururunu yaşadılar.
Bir Çankaya Masalı temasıyla yola çıkan sergi belediyenin Zülfü Livaneli Kültür
Merkezinde 20 Nisan’a dek görülebilecek.
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