Çankayalı Öğrencilerden Masal Gibi Sergi
Çankaya evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 150 öğrencinin masalkahramanlarını resmettikleri "Bir Çankaya Masalı" sergisi yarın (10 Nisan2019) Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılıyor
Çankayalı Öğrencilerden Masal Gibi Sergi
Çankaya evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 150 öğrencinin masal
kahramanlarını resmettikleri "Bir Çankaya Masalı" sergisi yarın (10 Nisan
2019) Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılıyor
Kültür-sanat etkinlikleri ile Başkentin kalbi olan Çankaya, Nisan ayında birbirinden güzel
etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Çankaya evlerinde görsel sanatlar
eğitimi alan 5-12 yaş arası 150 öğrencinin masal kahramanlarını tablolarına aktardıkları
"Bir Çankaya Masalı" sergisi yarın ( 10 Nisan 2019) Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde
açılıyor.
20 NİSAN'A KADAR AÇIK
Çankaya evlerindeki eğitimlerde kara kalemden, akrilik boyaya kadar birçok teknikle
ders alan öğrenciler, aynı zamanda ünlü sanatçıların eserlerini de tanıyor. Yoğun
etkinliklerle geçen dönemin ardında öğrencilerin ortaya koydukları "masal
kahramanları" temalı "Bir Çankaya Masalı" sergisi 20 Nisan'a kadar açık kalacak.
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