Ankara11 °C
Çankayalı Öğrencilerden Masal Gibi Sergi

Çankayalı Öğrencilerden Masal Gibi Sergi

Çankaya evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 150 öğrencinin masalkahramanlarını resmettikleri "Bir Çankaya Masalı" sergisi yarın (10 Nisan2019) Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılıyor

A+A-

Çankayalı Öğrencilerden Masal Gibi Sergi 

Çankaya evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 150 öğrencinin masal

kahramanlarını resmettikleri "Bir Çankaya Masalı" sergisi yarın (10 Nisan

2019) Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılıyor

Kültür-sanat etkinlikleri ile Başkentin kalbi olan Çankaya, Nisan ayında birbirinden güzel

etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Çankaya evlerinde görsel sanatlar

eğitimi alan 5-12 yaş arası 150 öğrencinin masal kahramanlarını tablolarına aktardıkları

"Bir Çankaya Masalı" sergisi yarın ( 10 Nisan 2019) Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde

açılıyor. 

20 NİSAN'A KADAR AÇIK

Çankaya evlerindeki eğitimlerde kara kalemden, akrilik boyaya kadar birçok teknikle

ders alan öğrenciler, aynı zamanda ünlü sanatçıların eserlerini de tanıyor. Yoğun

etkinliklerle geçen dönemin ardında öğrencilerin ortaya koydukları "masal

kahramanları" temalı "Bir Çankaya Masalı" sergisi 20 Nisan'a kadar  açık kalacak.

Bu haber toplam 62 defa okunmuştur
Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Lütfen Ad ve Soyad yazınız.
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.