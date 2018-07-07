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Çankaya’nın en renkli ve köklü parklarından biri olan Kuğulu Park, 7’den 77’ye herkese kucak açıyor

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Çankaya’nın en renkli ve köklü parklarından biri olan Kuğulu Park, 7’den 77’ye herkese kucak açıyor
Sıcak yaz aylarında vatandaşların en önemli dinlenme alanlarının başında gelen Kuğulu Park, tüm güzellikleriyle şehrin ortasında bir vaha ferahlığı sunuyor.

Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Lozanpark, İsmet İnönü Parkı, Zafer Park, Uğur Mumcu Parkı ve Kuğulu Park olmak üzere Çankaya Belediyesinin parkları sıcak havalarda vatandaşların uğrak yeri oldu. Kentin göbeğinde yer alan ve Başkent Ankara’nın en eski parklarından biri olan Kuğulu Park da kuğuları, gölgesi geniş ağaçları ile yaz aylarında soluklanma için tercih edilen yerlerin başında geliyor.   

 

ŞEHRİN EN GÜZEL PARKI

Şehrin tam merkezinde ve nüfus yoğunluğunun çok fazla olduğu bir konumda olması nedeniyle diğer parklardan ayrılan Kuğulu Park gündüz ve gece vatandaşlarla dolup taşıyor. Ankara’nın en eski parklarından olmasına karşın Çankaya Belediyesi’nin düzenli bakımı ile güzelliğini her zaman koruyan Kuğulu Park, her gün binlerce vatandaşı ağırlıyor.

 

HERKES İÇİN KUĞULUPARK

Genç, yaşlı, çocuk herkesin gönlünce eğlenip dinlenme imkanı bulduğu, çocukların oyun alanında oyunlar oynayabildiği Kuğulu Park, yeşil dokusu, kuğuları, ördekleri ve şelalesi ile Ankaralıların ikinci adresi olmaya devam ediyor.

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