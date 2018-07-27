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“Çankaya’nın Filizleri” projesine su olmak ister misiniz?

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“Çankaya’nın Filizleri” projesine su olmak ister misiniz?
Çankaya’nın Filizleri projesi ile gönüllü apartman, site, AVM yönetimleri ve işyerleri ile öğrenciler arasında dayanışma köprüsü kuran Belediye, 260 öğrenciye ayda 300 TL burs imkanı sağlıyor.

Çankaya Belediyesi, üniversite öğrencilerine eğitimleri sırasında maddi sıkıntı yaşamamaları için her desteği veriyor. Belediye çalışanları da üniversite öğrencilerini yalnız bırakmayarak öğrenimleri süresince burs desteği veriyor.  

Çankaya’nın Filizleri projesine destek vermek isteyen gönüllüleri öğrencilerle buluşturmak için çağrı yapan Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen, “Üniversite eğitimi zorlu bir süreçtir. Gençlerimiz öğrenimleri sırasında derslerinin yoğunluğunun yanı sıra maddi zorluk yaşamasın istiyoruz. Bizim kültürümüzde dayanışma ve paylaşma vardır. Bu projeyle apartman, site, işyeri, mağaza, şirket yönetimleri ile dilerse kişi olarak Ankara’da öğrenim gören gençlerimize katkı sunmaya davet ediyorum. Ekonomik açıdan birçok kişi zorluk çekse de gençlerimize sunacağımız küçük bir katkı bizim bütçemizi fazla yormaz ama onların pek çok eksiğini giderebilir. Örneğin bir apartmanda 15 daire olduğunu düşünürsek her ay bir daireden ödenen 20 TL bir öğrenciye önemli bir destek olur. Gençlerimiz hepimizin geleceği, hep birlikte onların yanında olalım” ifadelerinde bulundu.   

PROJE NASIL İŞLİYOR?

Çankaya’nın Filizleri projesine destek olmak isteyen gönüllüler, 0850 455 02 65/212 numaralı telefon aracılığıyla ilgili birimle görüşebiliyor. Burs vermek istediğini söyleyen kişi ya da yönetimlerden randevu alarak görüşme yapan Proje Ekibi, gönüllülerin burs verme isteğini belirtmesi üzerine öncelikle ‘samimiyet protokolü’nü imza altına alıyor. Gönüllüye, projeye başvuran ve ihtiyaç durumuna göre sıralanan üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğü üniversite bölüm bilgileri ile banka hesap bilgileri veriliyor. Gönüllü bursu, her ay için belirlediği bir günde öğrencinin hesabına kendisi yatırıyor. Maddi kısmı ile ilgili hiçbir işlem yapmayan Çankaya Belediyesi, ihtiyacı olan öğrenci ile burs vermek isteyen gönüllü arasında köprü kurmuş oluyor.

ÇAYED YARIM ELMA DA EŞYA DESTEĞİ VERİYOR

Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği (ÇAYED) Yarım Elma da, vatandaşların kullanmadığı ev eşyalarını evlerinden alarak Dikmen Öveçler’de bulunan mağazasında depoluyor. İhtiyaç sahibi pek çok aileye eşya ve gıda desteği veren ÇAYED Yarım Elma, üniversite öğrencilerinin de yardımına koşuyor. Derneğe başvuran binlerce üniversite öğrencisinin ev eşyası ihtiyacını karşılayan ÇAYED Yarım Elma’ya ev eşyasını bağışlamak isteyen vatandaşlar, 474 00 10 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.  

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