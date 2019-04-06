Cansu Dere Kimdir?

Cansu Dere 1980 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Türkiye’nin en başarılı mankenlerinden biri olarak gösterilen Dere, Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olarak ilk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamlamıştır.

Üniversite eğitimini, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde tamamlayarak mezun olan Cansu Dere, 2000 yılında katıldığı MissTurkey Güzellik Yarışması’nda 3. olmuştur. Kanal D’nin gerçekleştirdiği bu yarışmayla podyumda kendisini tanıtan Dere, daha sonra Yıldırım Mayruk, Hakan Yıldırım, Arzu Kaprol, Cengiz Abazoğlu ve Ümit Ünal gibi birçok önemli isimle birlikte çalıştı.

Kısa bir süre sonra kariyerini oyunculuk üzerine çizmeye karar veren Cansu Dere, 2006 yılında “Sıla” adlı dizide gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeye başladı. Bunun ardından 2009 dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrollerini paylaştığı Ezel dizisi ile büyük bir hayran kitlesi kazandı.