CARGİLL KIIMDIR ??

Ebru Oğuzhan Yeter

1865 yılında ABD’nin Iowa eyaleti, Conover şehrinde bir tahıl silosu ile işe başlayan William Wallace Cargill kimdir ?

Çok hızla büyüyen ve farklı alanlara doğru yayılan Cargill; Kanada, Hollanda ve Arjantin’ de bürolar açtı.

Bugün dev bir kuruluş olarak karşımızda duran Cargill bakın hangi alanlarda daha aktif.

Ekmek Biterken; toprak biterken kitaplarının yazarı Erhan Ünal kitabının bir bölümünde Cargill'i şöyle anlatıyor;

-Öncelikle küresel olarak özellikle tahıl üretiminde ve bu üretim içim gerekli olan (gübre, tarım kimyasalları ve tohum) üzerinde daha çok söz sahibi.

-Cargill başta ABD olmak üzere tüm dünyada kitlesel olarak tarımı yapılan buğday mısır ve soya ürünlerinin en büyük satın alıcısıdır.

-Satın almış olduğu yüzlerce milyon ton tahılın depolanması ve uygun şartlar olduğunda satışı Cargill'in dünyada lider olduğu en önemli faaliyetidir.

-Tahılın ABD de veya ithal edilen ülkede işlenmesiyle un yağ nişasta elde edilmesi de Cargill'in denetimindedir.

-Güneydoğu Asya ülkelerinde, özellikle Malezya ve Endonezya’da yağmur ormanlarının yakılmasıyla açılan alanlarda yağ palmiyesi ekimini teşvik eden ve palmiye yağı ticaretinde de öncü olan bir kuruluştur.

-1980 'ler den itibaren kakao ve çikolata üretimi konusunda da önde gelen kuruluştur.

-Cargill bugün dünyada ki en büyük hayvan yemi ve ana maddelerinin (soya küspesi ve mısır gibi) üreticisi ve tedarikçisidir.

-Bu büyük yem kapasitesi beraberinde Cargill, diğer ülkelerde ki ortaklarıyla en büyük kanatlı hayvan üreticisi ve ihracatçısı durumuna gelmiştir.

-Aynı şekilde sığır ve domuz yetiştiriciliği ve bu hayvanların etlerinin ticaretinde de en büyüklerden biridir.

-Nişasta bazlı şekeri üreten ve kullanımının dünya çapında yaygınlaştırılması için ısrar eden kuruluştur.

-Cargill ilaç firmalarıyla soya bazlı E vitamini üretimi de yapmaktadır.

-Cargill ayrıca küresel boyutlarda endüstriyel tarım uygulamalarında danışmanlık hizmetleri vermekte ve yönlendirici olmaktadır.

-Cargill kimyasal gübre (başta fosfat) üretiminde de en büyüklerden biridir.

-Cargill tohum üretim alanındaki faaliyetlerini 1998 de Monsanto’ya devretmiş olmasına rağmen Kuzey Amerika’da hala aktiftir.

-Cargill küresel olarak, geniş tarım alanlarını gerek satın alarak, gerekse kiralayarak uzun vade de ele geçirme yönetimiyle endüstriyel tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak için çalışmaktadır.

-Cargill sofralık tuzdan endüstriyel tuza kadar tüm tuz kullanım alanlarını kapsayan 14 milyon tonluk üretimle dünyada 3.sırada yer alıyor.

Bütün bunlar, tuzdan şekere kadar hayati önem taşıyan bir çok gıdanın tek elde tutulduğu Cargill firmasının faaliyetlerinden sadece bazıları.

Endüstriyel tarımı yaymak ve desteklemek adına, geleneksel tarımı yok etmek için dünyanın her yerinde aynı yöntemler uygulanıyor.

Ülkemizde en çok NBŞ kullanan gıda firması hangisi ?

Önemli bir şeker pancarı üreticisi bir ülke iken, satılan şeker fabrikalarımız?

1950’lerden bu yana ülkemizde gıda üzerine yürütülen kampanyalar?

Bunları ve daha fazlasını bulacağınız Ekmek Biterken kitabını herkesin okumasını umut ediyorum.

Okumak yetmiyor elbette, okunmasını sağlamak, kendi hayatımızdan ve çevremizden başlayarak uygulamaya koymak önemli olan.

Cargill'in dünyada, ekilebilir toprakları ele geçirme çabalarının sadece küçük bir kısmını aktarmaya çalıştım.

Ülkemizde de durum farklı değil, köylü ekmesin diye, üretmesin diye her yol deneniyor.

Bizler küresel sisteme esir olup, AVM’lerden, marketlerden, büyük markalardan ve büyük tüketimler den vazgeçmediğimiz sürece yok olmaya mahkumuz.

Semt pazarlarımıza, köylerimize, üreten köylümüze, çiftçimize, ekili topraklarımıza, tohumlarımızam sahip çıkmazsak, üretici hayatını devam ettirmek için ata toprağını satmak zorunda kalacaktır.

Köylüyü kaybedersek, küresel güçlerin genel planlarına destek vermiş oluruz.

İstesek te, istmesek te Cargill ve uzantılarının bize dayattığı, dondurulmuş gıdalara, nişasta bazlı şekerlere, hazır yiyeceklere mecbur kalacağız.

Tercih bizim..

Kaynak: Erhan Ünal, Ekmek Biterken