Çarpışma 16. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı!

Sevilen Dizide Yeni Bölümde Neler Oluyor?

Show TV ekranlarından izleyicilerle buluşan Çarpışma dizisinin merakla beklenen yeni bölümün 2. fragmanı yayınlandı.

Yayın hayatına başladığı tarihten itibaren büyük bir ilgi ile takip edilen Çarpışma, yayınlanan 2. tanıtım filmiyle de hayranlarını ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği sevilen dizide bu hafta neler olacak? Çapışma’nın son bölümünü kaçıranlar için geçtiğimiz bölümde neler yaşandı? İşte sevilen dizi Çarpışma hakkında merak edilen tüm soruların cevapları…

Çarpışma 16. Bölümde Neler Yaşanacak?

Büyük bir ilgiyle takip edilen Çarpışma dizisinin 2. fragmanı yayıncı kuruluş Show TV tarafından hayranların beğenisine sunuldu. Dizinin 16. bölümünün 2. tanıtım filminde; Cansız’dan şok edici bir itiraf geldiği görülüyor.

Kadir’i telefonla arayan Cansız, bu sırada ona, karısını ve kızını öldürdüğünü itiraf ediyor. Bunun üzerine Veli’nin intikam yemini etmesi, Selim’in de tanık oldukları karşısında öfkelenmesi fragmanda dikkat çeken detaylar olarak öne çıkıyor.

Demir ile dövüşen Kadir’in çatışmaya girdiği anlar yine dizinin hayranları tarafından soluksuz izlenecek gibi görülüyor. Gerilimin bir dakika bile düşmediği anlarda Kadir’in Cansız’ı telefonla ararken vurulması sonrasında yaşanacaklar dizinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla beklenirken, Zeynep’in gözyaşlarına boğulması, Kadir ölecek mi? sorusuna neden oluyor.

Çarpışma Son Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV’nin sevilen dizisi Çarpışma’da 15. bölüm yine her hafta olduğu gibi nefesleri kesmişti. Geçtiğimiz Perşembe günü ekranlardaki yerini alan dizide Kadir, Cansız’ın yerini ihbar alınca, büyük bir heyecanla Asiye’nin evine girdi. Ancak kendisine büyük bir tuzak kurulduğunu fark eden Cansız, hemen evin çatısına çıktı.

Çatıdan bir ses gelmesi üzerine şüphelenen Kadir, derhal çatıya çıktı. Ardından olay yerinde bulunan polisler de evin çatısına çıktılar. Tam Cansız yakalanacak derken, Kadir ve polisleri alt etmeyi başararak olay yerinden kaçtı.

Veli’nin Kadir ve Cansız’ı birbirine düşürme planları tutmayınca, Zeynep ve Asiye, Kadir ve Cansız arasındaki gerilimin arkasında yatan kişinin Veli olduğunu fark etti. Bunun üzerine Zeynep de Cansız kozunu Veli üzerinde kullanmaya başladı.