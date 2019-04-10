Çarpışma 17. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı!

Bu hafta 17. bölümüyle ekranlara gelecek olan Çarpışma dizisinin 2. fragmanı da hayranlarıyla buluşturuldu. Show TV ekranlarından izleyicilerle buluşan Çarpışma dizisi, yayın hayatına başladığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Ay Yapım, yapımcılığında ekranlara gelen dizi etkileyici senaryosu ve beğenilen oyunculukları ile kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaştı. Merakla beklenen Çarpışma 17. bölüm öncesi, dizinin hayranları yayınlanan 2. fragmanla yeni bölümde neler yaşanacağına dair ipuçları topladı.

Çarpışma 17. Bölüm 2. Fragmanı Yayında!

Yeni bölümde yaşanacakları büyük bir heyecanla bekleyen Çarpışma dizisinin hayranları, yayınlanan 2. fragmanda; Zeynep’in uyuyan Kadir’in elini tutup, korktuğu şeyleri, kaygılarını ve sevgisini usulca açıklıyor. Veli’ çatışmaya giriyor. Selim elindeki silahı Demir ve Belma’ya doğrulttuktan sonra tetiği çekiyor. Kadir, Cansız, Veli ve Zeynep hastane odasında yan ana geliyor. Bunun üzerine dizinin takipçileri “Kadir, Zarif’in Cansız olduğunu ve kendisini Veli’nin vurdurttuğunu öğrenecek mi?” sorusunun cevabını merakla beklemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Çarpışma 17. bölüm 1. fragmanında da; Cansız, Kadir’in başucuna kadar gelip hayatta kalması için dua ediyor. Selim, silahının namlusunu Veli’ye doğru çeviriyor ve ona hayati önem taşıyan sorusunu soruyor. Kerem ile Cemre aşkı, eskisinden daha taze bir şekilde devam ediyor. Yeni bölüm tanıtım filminde; Cansız’ın Asiye’ye sorduğu Kadir’in olup olmadığı sorusu ve Zeynep’in Veli’nin karşısına dikildiği anlar bu hafta yayınlanacak olan Çarpışma 17. bölüm hakkında ipuçları veriyor. Fragmanın sonunda Cansız’ın sarf ettiği “Artık seni hiç kimse benden alamaz oğlum, ölene kadar beraberiz” sözleri dizinin hayranlarını heyecanlandırmaya yetiyor.

Çarpışma 17. Bölümde Neler Olacak?

Perşembe akşamları Show TV ekranlarından hayranlarıyla buluşacak olan Çarpışma 17. bölümde, yaralı halde yerde yatan Kadir’in yanına Cansız gelir. Daha sonra Kadir acil olarak hastaneye kaldırılır. Ancak Cansız Kadir için bir kez daha hastaneye gelir. Bunun üzerine Veli de hastaneye gelir ve Zeynep’i karşısında bulur. Cansız’ın Veli’ye hazırladığı büyük bir sürpriz vardır.