Çarpışma’nın Genç Yıldızları Hello Dergisi’ne Kapak Oldu

Show TV ekranlarından seyirciyle buluşan Çarpışma dizisinin sevilen oyuncuları Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz Hello Dergisi’nin 3 – 9 Nisan tarihli sayısının kapağına poz verdi. Sevilen dizide Cemre ve Kerem karakterlerini canlandıran başarılı oyuncuların eğlenceli halleri beğeni topladı.

Ay Yapım’ın imzasını taşıyan Çarpışma dizisi Show TV ekranlarından büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Dizinin genç oyuncuları Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz dizide gösterdikleri başarılı performans ile şimdiden büyük bir hayran kitlesi kazandılar. Sevilen dizinin en gözde karakterleri Cemre ve Kerem karakterlerine hayat veren iki ünlü isim, geçtiğimiz günlerde Hello Dergisi’nin 3 – 9 Nisan tarihli sayısının kapağında yer aldı.

Yayınlandığı günden itibaren heyecanla takip edilen Çarpışma dizisinde tesadüfle başlayan bir aşkın iki sevilen karakteri olan Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz’ın kapak fotoğrafı çekimleri sırasındaki eğlenceli tavırları büyük beğeni topladı.

Hem Poz Verdiler Hem Açıklama Yaptılar

Çarpışma dizisinin sevilen oyuncuları Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz, bu sefer ünlü fotoğrafçı Zeynep Abidin Ağğül’ün objektiflerine poz verdiler. İkilinin dizi seti dışındaki doğal halleri ve samimi tavırları dikkat çekti. Oyunculuk kariyerlerinde büyük bir yükseliş yakaladıkları Çarpışma dizisi hakkında ve kendi özel hayatlarıyla ilgili açıklamalarda da bulunan yetenekli oyuncular, enerjileriyle de sevenlerinin gönüllerini bir kez daha kazandılar.

Genç Oyuncular Cemre ve Kerem’i Anlattılar

Her Perşembe Show TV ekranlarından hayranlarıyla buluşan sevilen yapım Çarpışma dizisi hakkında da açıklamalarda bulunan genç oyuncular, dizinin izleyiciler nezdinde büyük beğeni almasından oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Dizide canlandırdığı Cemre karakteri hakkında kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Melisa Aslı Pamuk, Cemre karakterinin sevgi eksikliği hisseden ve duygusal anlamda kendi içinde dalgalanmalar yaşayan bir karakter olduğunu, Kerem ile tanıştığında onun da kendi içinde çelişkilerinin olmasından dolayı ondan çok etkilendiğini açıkladı.

Kendisine sorulan Kerem karakterinin genel portresini çizen yetenekli oyuncu Alperen Duymaz ise, Kerem’in aslında sokakta büyüyen bir ev köpeği gibi olduğunu, önce parçalandığını sonrasında ise parçaladığını ifade ederek canlandırdığı karakter hakkında açıklamalarda bulundu.