Çatışma yönetimi; nükleer santral gibidir, yöneten büyük güce kavuşur

Halim Utlu / Gazeteci

“Çatışma yönetimi, nükleer santral gibidir. Yönetebilen kişi büyük bir güç elde ederken, yönetemeyen kendini ve etrafını, ekibini, projeyi mahvedebilir...”

Artık zamanımızda, IBM, HP, Shell, General Electric gibi şirketlerin, kurum içi çatışmayı bastırmak yerine, açık açık teşvik ettikleri dikkat çekiyor. Günümüz iş dünyasında potansiyel çatışmayı görmezden gelmeyerek, etkin bir şekilde yönetebilen şirketler, bu olumsuz durumdan güçlenerek çıkmanın yollarını aramaya başladı.

Ankara Ticaret Odası ve İzgören Akademi iş birliğiyle, ATO üyeleri ve üye firmaların çalışanları için,“Sendromsuz Bir Pazartesi İçin ATO’da 9. Saat”adı altında bir seminer dizisi düzenlendi.

İlk konuk Kariyer Danışmanı ve Eğitim Uzmanı Ruhan Maral

Programın ilki de, büyük bir katılımla,9 Temmuz'da ATO Meclis salonunda yapıldı.Seminerler, her ayın (Ağustos ayı hariç) ikinci Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Seminerin ilk konuğu ise Kariyer Danışmanı ve Eğitim Uzmanı Ruhan Maral oldu.

Çatışma yönetimi konusunda, artık birçok yöntem uygulanıyor. Bunların başında Thomas Killman ve onun türevlerinden geliştirilen çözümler, oldukça ilgi görüyor. Oysa çatışma yönetiminde Pondy Modeli olarak geçen ve çatışmanın evrelerini tarif eden model, bir nevi çatışmanın ayak seslerini nasıl izlememiz gerektiğini bizlere gösteriyor. Ruhan Maral,geçmiş ve geleceği bir arada ortaya koyan Pondy Modelini, çatışma yönetimi çözümlemelerinde, en kritik araç olarak değerlendiriyor ve Pondy’ye göre, çatışmanın 4 evreden oluştuğunu ifade ediyor;

Taraflarda, “Biz” ve“Onlar” gelişir,suçlamalar başlar

1) Potansiyel Çatışma: Çatışma henüz başlamamış, ancak çatışmayı başlatabilecek koşullar oluşmuştur. Örneğin, bir örgütte grupların amaç farklılıkları, kıt kaynakların örgüt alt birimleri arasında dağıtılması, güç farklılıkları ve dağıtımda izlenen yöntemler, çatışma yaratabilecek potansiyel durumlara örnek verilebilir.

2) Algılanan Çatışma: Taraflar potansiyel çatışmanın farkına varmış, yani durumu algılamışlardır. Üstelik konu hakkında taraflar kendi aralarında bilgi transferi yapmaya başlamışlardır. Olaya henüz duygular karışmamıştır.

3) Hissedilen Çatışma: Çatışma halindeki taraflar, olaylar karşısındaki duygularını ifade etmeye başladıkları, öfke ve kızgınlığın yaşandığı evredir.Bu evrede, taraflar birbirlerine yönelik olumsuz duygular beslemeye başlamıştır. Aşamanın zemini oluşurken, çatışma kişiselleştirilir. Taraflarda, “Biz” ve “Onlar” gelişir ve birbirlerini suçlamaya başlarlar. Çatışma kızıştıkça,işbirliği ve uyumda azalma sürer.

Yangın çıkmış ve ortalığı alevler sarmıştır

4) Açık Çatışma: Artık taraflardan biri, diğerine karşı nasıl mücadele vereceğine karar vermiştir. Taraflar, birbirlerine zarar vermeye ve amaçlarına ulaşmalarını engellemeye başlar. Açık çatışma, karşılıklı olarak tartışma ve fiziksel şiddet gösterme şeklinde ortaya çıkabilir. Karşılıklı ağır sözler, bilgi paylaşmama veya sabote gibi davranışlar görülür. Yani yangın çıkmış ve ortalığı sarmıştır.

Kariyer Danışmanı ve Eğitim Uzmanı Ruhan Maral"Çatışma, hayatın içerisinde doğal olarak var olan bir durumdur. Hatta henüz ortada kimse yokken bile, kişinin kendi içinde başlayabilir. Duygu değil, sadece bilgi transferi olduğu ve konu kişiselleştirilmediği sürece, çatışmanın yönetilebildiğini görüyoruz.

Hissedilen çatışmaya geçişi yakalamak ve orada durabilmek

Yapılması gereken, her türlü çatışmada Pondy Modelini düşünerek, hangi evrede olunduğunun analiz edilmesi, bir nevi sigorta görevini görecektir.

Algılanan çatışmadan, duygunun harekete geçmeye başladığı evre olan hissedilen çatışmaya geçişi yakalamak ve orada durabilmek, çatışmanın münakaşaya dönüşmeden, profesyonel bir şekilde çözülmesini sağlayacaktır. Profesyonel kalabilmek ve sakin kalabilmek, Pondy Modelinin hem iş, hem de özel hayatta kullanılması ile mümkündür. Yeter ki, bir sonraki evreye geçildiğinde, ondan sonra oluşacak durumu Pondy ile ön görebilelim.Duygusunu tıpkı bir farenin deliğinden kafasını çıkarttığı an gibi yakalayabilen, amatör değil profesyonel kalabilecektir."diyor.

Özür dilemek, ilişkinizin egonuzdan daha yüksekte olduğunu gösterir

Maral, çatışmaların en önemli nedenlerinden birinin “Niyet okumak” olduğunu ifade ederek, “İş hayatınızda 8 saniye kuralını uygulayın. Olumsuz bir durumla karşılaştığınızda tepki vermeden önce, 8 saniye durun.Bu 8 saniyeyi yöneten, çatışmasını da yönetir. Birisi panik butonunuza bastığında, 8 saniyeyi iyi değerlendirin” derken, dünyadaki bütün çatışmaların sebebinin “Dil” olduğunun altını çizdi. “Neyi, nasıl söylediğimiz sonucu belirliyor. Çatışmaların da, anlaşmaların da bir sebebi var. O sebebi bulmanız gerekiyor.” şeklinde konuşan Kariyer Danışmanı ve Eğitim Uzmanı Maral,çatışmanın her iki tarafın da taviz vermesiyle çözüleceğini, sürekli devam eden çatışmalarda, geri adım atmanın önemine dikkat çekti; “Özür dilemek, ilişkinizin egonuzdan daha yüksekte olduğunu gösterir.”

10 Eylül’de Umut Sav, "4 Köşe Liderlik" konusunu anlatacak

Programın açılışında ATO Meclis Üyesi Belgin Sağdıç da kısa bir konuşma yaparak, katılımcılara ATO Akademi’nin kişisel gelişim eğitim programlarını takip etmeleri tavsiyesinde bulundu. Semineri, ATO Meclis Üyeleri Faruk Köylüoğlu, Bülent İnal, Gürsel Deliktaş ve Mehmet Aygün de izledi.

Ankara Ticaret Odası(ATO) Akademi kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen seminerler, her ayın (Ağustos ayı hariç) ikinci Pazartesi günü 18.30-20.30 saatleri arasında ATO Meclis Salonu’nda yapılacak ve en az dört seminere katılanlara sertifika verilecek. Kontenjan sınırı nedeniyle seminere katılmak isteyenlerin, Ankara Ticaret Odası’nın web sitesi üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.

10 Eylül’de Umut Sav "4 Köşe Liderlik", 8 Ekim’de Gökhan Okçu "Algı Yönetimi", 12 Kasım’da Gaye Önsel "Fırsat Tanırsan, İş Yerleri Bahçe Olur", 10 Aralık’ta ise son konuşmacı Hilal Doymuş "Bilinç 6’nı Aşmak" başlıklı sunumlarla, katılımcılarla buluşacak.