Eyüphan Kaya

Bazı insanlar devlet millet arasını açıyor, benim izlenimlerime göre Cem Küçük o kimselerden biri gibi.

İki kelimelerinden biri ya FETÖ, ya PKK yahu piyasada bunların F’si, P’si yokken o programında bunun üzerinde düşmanlık oluşturuyor.

Bir az öz geçmişine baktım meğerse Amerikan okulunda okumuş, tabi o kadar olacak, ABD nasıl ki dünyaya düşmanlık yapıyor ise o da FETÖ ve PKK üzerinden programda kavga ediyor.

TGRT’nin bu programı toplumuzun huzur ve mutluluğuna hizmet etmediği gibi sabah sabah huzursuzluğa sebep oluyor ve insana güvensizliği aşılıyor.

Ben hem bu programdan hem de Cem Küçük’ten şikayetçiyim arkadaş! tabi diğer konuk da ondan eksik kalmıyor. Tamamen ağız dalaşı, yazık günah değil mi?

Vay efendim filan üniversitede şu olmuş, bu olmuş, şu akademisyen FETÖ, PKK sempatizanı, şu üniversitede teröre destek veren öğrenciler varmış… sanki elinde terörometre var, hiç mi senin kadar vatandaş olan kimse kalmadı da bu şekilde onu bunu zan altında bırakıyorsun? Cem bey

Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu ülke büyüyecekse, 80 milyonun saadetine hizmet edecekse, artık hırt pırt FETÖ ve PKK denilmemelidir.

Vatandaş olarak şunu fark ediyoruz, FETÖ bahanesiyle birçok insanımız da mağdur oldu. Bu mağdurların 20-30 bini ismen devletin tutanaklarında var.

PKK’ye gelince işte görüyorsunuz devlet her türlü imkanlarını kullanarak binlercesini yok etti, yok ediyor. Bununla birlikte vatandaş sessiz sedasız devletin bu mücadelesine destek veriyor.

Bizim düşmanlık üreten kimselere ihtiyacımız yok, selam ve duaya ihtiyacımız var.

Bu ve benzeri programlar nefret dağıtıyor, dikkatli olmak lazım bence.

Ülkemde 2019 yılı seçimleri nefret dili üzerinde yapılmasını istemiyorum. Tam tersine mümkünse makul bir genel af ile barışçıl bir atmosferde seçimlerin yapılmasını istiyorum.

Eğer ülkemizin çok yönlü kalkınmasını istiyorsak, vatandaşlarımıza önce huzur ve güven kazandırmalıyız, iç barışımızı salmalıyız.

Babamın bir sözü var “devletin gözleri görmüyor, kulakları iyi çalışıyor” diyor.

Dolayısıyla Devletin dedikodulara ve şikayetlere itibar etmemesi lazım. Ayrıca şikayet asılsız çıkarsa şikayetçiyi caydırıcı bir tarzda cezalandırması lazım. Mevcut yasalar buna el vermiyorsa yasal düzenleme yapması lazım.

Diyarbakır’ın eski valilerinden biri verimli çalışmaları olmadığı için onu takdir edici yazılar yazamıyordum. Ayrılmasına bir hafta kala bazı insani vasıflarını göz önünde bulundurarak “vali misin veli misin?” başlıklı bir yazı yazdım.

Kendisi bizzat beli arayıp memnuniyetini dile getirdi ve daha sonra gazetenin genel yayın yönetmenine diyor ki “Ben Eyüphan Kaya’yı HDP’li biliyordum, değilmiş” kim bilir kulağına kim ne fısıldamıştı? Ayrıca HDP’li olmak da bir suç değildi, ama o zan valinin bana karşı mesafeli durmasına sebep olmuştu.

Dolayısıyla tekrar ediyorum TGRT’nin bu sabah programı hayra hizmet etmiyor, sunucuları da aralarında bağrışarak üçüncü şahıslarla kavga ediyorlar, bu programın yayından kaldırılmasını istiyorum.

Benden söylemesi.