Cem Yılmaz'ın İzmir Biletleri 1 Günde Bitti

Yeni gösteriyi ‘Diamond, Seçkine, Platinum, Plus’ ile izleyici karşısına çıkan Cem Yılmaz’ın İzmir’de hakikatleştireceği beş şovunun biletleri satışa çıktığı gün tükendi. İzleyicilerin yoğun alakası üzerine takvime ilave edilen üç günlük şovun biletleri de aynı süratle bitti.

Cem Yılmaz, Kerki-Solfej ve CMYLMZ Fikir Sanat'ın tertip ettiği, merakla beklenen yeni şovu ile 24,25,27,28,29,31 Mayıs ve 1,2 Haziran'da İzmir Kültürpark Acıkhava'da hoşlananlarıyla buluşacak.