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Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı

Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
"Kim ne derse desin senden şüphe etmemeliydim!"

Yapımcılığını Süreç Film – Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Celen'in oturduğu ve bir Kore formatından uyarlanan dizinin başrollerini Esra Ronabar, Berk Atan ve Almila Ada paylaşıyor. Ayrıca Zehra Yılmaz, Güler Ökten, Yusuf Akgün, Ebru Destan, Hazım Körmükçü, Çiçek Acar, Ali İpin, Sencan Güleryüz, Süeda Çil, Ebru Nil Aydın, Sude Nur Yazıcı ve Oktay Çubuk gibi başarılı isimler rol alıyor.

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