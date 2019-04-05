“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” Filmi Fragmanı

Ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını beyazperdeye aktarıyor.

“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”


Dijital Sanatlar Yapımevi, ülkemiz ve dünya spor tarihine ismini altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun yaşamını beyazperdeye aktarıyor.

Özer Feyzioğlu’nun rejisörlüğünü üstlendiği filmin senaryosunu Barış Pirhasan yazdı. “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminde genç ve hünerli oyuncu Hayat Van Eck, başrolde. Filmden ilk fragman yayınlandı.

Spor kariyerine 47 Dünya Rekoru,üçfarklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalyası, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve nice galibiyetler sığdıran Naim Süleymanoğlu, kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçti.

İlk Dünya Rekoru’na imza attığında 15 yaşındaydı. Türkiye’ye güreş dışında olimpiyatlarda altın madalya kazandıran ilk sporcu da Naim Süleymanoğlu olurken arkasında kırılması olanaksız rekorlar vazgeçti.

 

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