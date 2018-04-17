Cep telefonu kullanımı; tam bir çılgınlık, bağımlılık ve hatta hastalık; NOMOFOBİ 2018

Cep telefonu kullanımının tam bir çılgınlık, bağımlılık ve hatta hastalık haline dönüştüğü günümüzde, toplumsal gerçekliğimizden yola çıkılarak kurgulanan “NOMOFOBİ 2018” isimli Müzikli Anlatı’da ..

Cep telefonu kullanımının tam bir çılgınlık, bağımlılık ve hatta hastalık haline dönüştüğü günümüzde, toplumsal gerçekliğimizden yola çıkılarak kurgulanan “ NOMOFOBİ 2018 ” isimli Müzikli Anlatı’da sanatçılarımız, en çok seslendirilen operaların en beğenilen aryaları ile 23 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de Opera Sahnesi ’nde seyirci karşısında olacak.

Sahne Yönetmenliğini Aydın Buğra Güven’in yaptığı ‘’NOMOFOBİ 2018” adlı Müzikli Anlatı’da bu toplumsal gerçeklikten yola çıkarak siz seyircilerine Sevil Berberi, Figaro’nun Düğünü, Aşk İksiri, La Traviata, Carmen, Il Trovatore,La Boheme ve Tosca gibi eserlerin en beğenilen aryaları ile bir müzik ziyafeti sunmayı amaçlamakta.

Sahneye Koyan: Aydın Buğra Güven Dekor: Özgür Usta Işık: Bülent Arslan Koro Şefi: Giampaolo Vessella Piyanist: Hande Uçar Video Prodüksiyon: İsmail Tekindemir

Tarih: 23 Nisan 2018

Saat: 20.00

Yer: Opera Sahnesi