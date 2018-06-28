Çeviri Dünyasında Yenilik! Facebook Messenger Artık Çeviri Yapabilecek.

Teknoloji dünyasının her gün gelişim göstermesiyle dünyamızı da kolaylaştırmaya devam ediyor. Son dönemlerde büyük ilgi gören yapay zeka beraberinde çeviri teknolojilerini de daha kullanışlı hale getirmektedir.

Bu işin en önemli yatırımcısı olarak Google bilinmekte Facebook'ta bu konuda önemli çalışmalar sürdürmektedir. Facebook'un her sene gerçekleştirdiği "F8 Geliştirici Konferansı" kapsamında şirket, yeni teknolojilerini kullanıcılara duyuruyor. En son tanıtılan Facebook teknolojilerinden M Suggestions adlı asistanın hedef kitlesi Messenger kullanıcıları. Bu özellikle beraber kullanıcılar Messenger üzerinden çeviri yapma şansını elde edecekler.

Gönderiler ve yorumlar için çeviri hizmeti sağlayan Facebook, Messenger'a da çeviri özelliğini entegre ediyor. Şimdilik ABD ve Meksika'da aktif olacak olan özellik deneyimlemeler bittikten sonra bütün dünyada etkin olarak kullanılabilincek. Çeviri teknolojilerinin bu hızlı gelişimi akıllara tercüme sektörünün geleceği hakkında soru işaretleri getirmekte. Yapay zekanın gelişimi birçok sektöre el atarak insanları işsiz bırakacak gibi görünüyor. Ama henüz büyük yatırımlar yapılsa da çeviri teknolojilerinden alınan hizmet kullanıcıları tatmin etmemekle birlikte insanların profesyonel tercüme bürolarına olan ilgileri devam etmekte. Uzun zamanda azalacak gibi görünmüyor.

Tercüme ofislerinden alınan hizmetler profesyonel tercümeler gerektirmekte çeviri hizmeti sunan teknolojiler profesyonel hizmet verebilecek seviyeye gelebilmiş değiller. Daha çok basit kelime tercümeleri yapmakla beraber simultane çevirileri de yapabilmekteler. Facebook'un çeviri teknolojisini kullanmaya başladığınızda metin kutusunun yanında "M" logosu olacaktır. Kullanıma İngilizce ve İspanyolca çeviri özelliğiyle sunuldu. Yakın zamanda bütün dillerde tercüme yapacağı belirtilmektedir. Aynı zamanda sadece çeviri ile kalmayıp önerilerde de bulunabiliyor. Örneğin yol tarifi sorduğunuzu anlayan asistan size yol tarifi, Uber veya Lyft (tercihinize göre ayarlayabiliyorsunuz) gezinti veya ulaşım randevusu oluşturmanızı sağlayabiliyor, film önerisinde bulunabiliyor.