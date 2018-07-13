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Çevre Bilinci ve Barınak Gönüllülüğü Eğitim Projesi

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Çevre Bilinci ve Barınak Gönüllülüğü Eğitim Projesi
Mamak Belediyesi’nin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Tübitak 4004 Bilim ve Toplum konulu proje çerçevesinde ortaklaşa yürüttüğü...

Mamak Belediyesi’nin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Tübitak 4004 Bilim ve Toplum konulu proje çerçevesinde ortaklaşa yürüttüğü, Çevre Bilinci ve Barınak Gönüllülüğü Eğitim Projesi’nin ikinci aşaması uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda Ankara İl Müdürlüğü bünyesinde bakım ve koruma altında bulunan 30 çocuk önce  Mamak Kültür Merkezi’nde atölye çalışması gerçekleştirerek kuş yuvaları, mama kabı, oyuncak ve yatak gibi malzemeler tasarladı. Ardından Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek tasarladıkları ürünleri hayvanların kullanımına sundu. Çevre bilinci, doğa ve hayvan sevgisi konulu eğitimler de verilen çocuklar son olarak hayvan barınağına kendi isimleriyle ağaç dikti.

 

Hayatı paylaşıyoruz

 

Mamak Belediyesi olarak imkanlar dahilinde sokak hayvanları için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza her canlının bu dünyada bulunmasının bir sebebi olduğunu ve hayvanların korunmaya muhtaç canlılar olduğunu anlatmalıyız. Bu manada bu projenin anlaşılması ve farkındalığın oluşması adına gençlerimizi ağırladık. Mamak Belediyesi olarak sokak hayvanları beslenme noktaları, QR kod uygulaması, aşılama gibi sokak hayvanlarına yönelik birçok hizmeti sunuyor, hayatı paylaşıyoruz” dedi.

 

 

Hem doğayı hem de hayvanları sevecekler

Projenin gençlere ve çocuklara hayvan sevgisini aşılamanın yanı sıra barınaklarda yaşayan sahipsiz hayvanların sorumluluğunun paylaşılması bilincini oluşturmak için tasarlandığını kaydeden Proje Yürütücüsü Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Görevlilerinden Dr Burcu İnsal, “Projemiz 8 ay sürecek. Proje boyunca gerçekleştirilecek saha çalışmaları, geziler, yaratıcı drama faaliyetleri ve atölye etkinlikleri sırasında çocuklar ve gençlerde bilimsel düşünce ve becerilerin arttırılmasını hedefliyoruz. Proje kapsamında çocuklarımızı hem sokak hayvanları ile tanıştırdık hem de fidan dikerek doğa bilinci kazanmalarını amaçladık” dedi. Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü Öğretim Görevlisi Taşkın Taştepe de, projeyi ilk uygulamaya koyduklarında çocuklarda farkındalığa yönelik bir anket çalışması yaptıklarını belirterek, projenin sonunda da değerlendirme anketi ile 8 aylık süreçte gelinen noktayı tespit edeceklerini ve  elde edilen deneyimlerle yeni projeler geliştireceklerini söyledi.

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