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"Çevre çiçekleri"nde yeni dönem eğitimleri başladı

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"Çevre çiçekleri"nde yeni dönem eğitimleri başladı
Keçiören Belediyesi tarafından başarı ile yürütülen ve Türkiye'nin çocuklardan oluşan en büyük çevre hareketi “çevre çiçekleri”nde yeni dönem eğitimleri başladı.

Keçiören Belediyesi tarafından çocukların çevre ve çevre sorunlarıyla ilgili bilgi, birikim ve duyarlılıklarını artırmak amacıyla başlatılan Çevre Çiçekleri Hareketi hızla yayılmaya ve arasına yeni çevre gönüllülerini katmaya devam ediyor. Yeni dönemde 11 bin 500 çocuk çevre eğitimi alacak, böylece çevre çiçeklerinin sayısı 10 yılın sonunda 113 bine ulaşacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de katkı verdiği başarılı projede, uygulamalı “Çevre Müfettişi Eğitim Programı” eğitimleri 5. sınıf öğrencilerine Necip Fazıl Sahnesi’nde 5 Kasım - 28 Aralık tarihleri arasında verilecek. Çocuklar alacakları eğitimle geri dönüşüm, çevre kirlilikleri ve çevre müfettişi olarak üzerlerine düşen sorumluluklar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacaklar.

Çocuklar, eğitim sonunda kimlik kartlarını alarak "Fahri Çevre Müfettişi" olarak göreve başlıyorlar. Onlar için hazırlanan "Çevre Müfettişi El Kitabı " da başvurdukları ana kaynak olarak daima yanlarında oluyor. Ayrıca bir önceki dönem çevre müfettişleri ile çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak adına çeşitli kültürel etkinlikler ve yarışmalara katılıyorlar.

SIFIR ATIĞA TAM DESTEK

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık' projesine de destek verdiklerini ifade ederek, “Sıfır atık projesi çevreye ve ekonomiye önemli katkılar sunan bir proje… Dünya kaynaklarının sınırlı olduğu ve insanların doğal kaynakları bencilce tükettiği bir ortamda Sıfır Atık projesini oldukça önemsiyorum. Bu bilinci yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca çevrenin gerçek sahipleri olan çocuklarımızın çevre emanetini sorumlulukla taşıyacağına, bu sorumluluğu da ilerde kendi çocuklarına aşılayacağına yürekten inanıyoruz.” İfadelerini kullandı.​

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