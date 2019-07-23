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11 Gezgin, 2 bin 500 Rakımdaki Buzul Gölünde Yüzdü
Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Doski bölgesinde bulunan Mergezer Yaylası’na çıkan 11 gezgin, 2 bin 500 rakımda bulunan buzul gölünde yüzdü.
Çevre 22.07.2019, 13:46 23.07.2019, 17:25
Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Doski bölgesinde bulunan Mergezer Yaylası’na çıkan 11 gezgin, 2 bin 500 rakımda bulunan buzul gölünde yüzdü.
Yüksekova Cilo Trekking Spor Clup Başkanı Fikret Yaşar, Mergezer Yaylası’nda karşılaştıkları doğa güzelliklere hayran kaldıklarını söyleyerek, “Gölde yüzerek tüm yorgunluğumuzu giderdik. Soğuk su insanin yorgunluğunu alıyor ve keyif veriyor. Bize eşlik eden tüm dostlarımıza teşekkür ederiz” dedi
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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