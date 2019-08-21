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Adıyaman’da zebra çatal kuyruklu kelebek görüldü
Türkiye’de nadir görülen zebra çatal kuyruklu kelebek Adıyaman’da görüldü.
Çevre 21.08.2019, 15:37
Türkiye’de nadir görülen zebra çatal kuyruklu kelebek Adıyaman’da görüldü.
Çoğunlukla Kuzey Amerika’nın doğu kıyılarında bulunan zebra çatal kuyruklu kelebek Türkiye’de nadir olarak görülüyor. Arka kanatlarındaki uzantılar nedeniyle zebra çatal kuyruklu ismini alan kelebeğin 600 cinsinin bulunduğu ve çoğunun tropik bölgelerde yaşadığı biliniyor.(Ahmet Arslantaş/İHA)
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