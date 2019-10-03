Ayder Yaylası’nı 8 ayda yarım milyon turist ziyaret etti

Rize’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası 2019 yılının ilk 8 ayında toplamda 574 bin 550 kişiyi ağırladı.

Doğu Karadeniz’in incisi olarak bilinen, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı bin 350 rakımdaki Ayder Yaylası 2019 yılında turist akınına uğradı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkları’na bağlı Ayder’in yanı sıra Badara, Gito, Huser, Pokut, Elevit, Amlakit, Kavron gibi yaylalarda da turistler doyasıya eğlenerek 2019 yılında yeşilin ve doğanın tadını çıkarttı. Kış aylarında a yaz aylarında olduğu gibi rağbet gören Ayder Yaylası’na Ocak ayında 17 bin 400, Şubat ayında 6 bin, Mart ayında ise 9 bin 300 kişi kışın tadını çıkarttı. Hava şartlarının değişmesi ve sıcaklıkların biraz daha artmasıyla ise yaylalara olan rağbet biraz daha arttı. Nisan ayı içerisinde 21 bin 700 kişinin ziyaret ettiği Kaçkar Dağları Milli Parkları’na bağlı Ayder’i Mayıs ayında ise 32 bin 50 kişi ziyaret etti.

Yaz mevsiminin gelmesiyle ve eğitim ve öğretime verilen ara nedeniyle bölgeye gelen ziyaretçi sayısı katlanarak arttı. Mayıs ayında 32 bin 50 kişi olan ziyaretçi sayısı Haziran ayında 3 katına kadar çıktı. Öyle ki Haziran ayında Ayder yaylasını da kapsayan Kaçkar Dağları Milli Parkları’nı toplamda 90 bin 300 kişi ziyaret etti.

2019 yılında Ayder Yaylası ve içerisinde barındığı Kaçkar Dağları Milli Parkları’nı Temmuz ayında 199 bin 700 kişi ziyaret ederek yılın turist rekoru kırıldı. Ağustos ayında ise 198 bin 700 kişinin geldiği bölge böylelikle 8 ayda toplamda 574 bin 550 kişiyi ağırlamış oldu.

1 Haziran ve 9 Haziran tarihleri arasında Çamlıhemşin’e bağlı Ayder yaylası, Çinçiva olarak bilinen Şenyuva’yı, Zilkale, Pokut, Gito, Heser, Avusor, Badara yaylarını on binlerce kişi ziyaret etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkları’na yani Ayder Yaylası ve Zilkale’ye ise 80 bin 612 kişi biletli giriş gerçekleştirdi.

TURİST SAYISININ ARTMASIYLA ÇİRKİNLİKTE ARTMIŞTI

Doğu Karadeniz’in incisi Ayder’e gelen turist sayısın artmasını fırsata çevirmek isteyen bölge halkı, festival alanının çeşitli yerlerinde salıncaklar kurmaya başlamıştı. Fotoğraf çektirmenin 15 lira ile 50 liranın arasında değiştiği salıncaklar ilk olarak Rize Valisi Kemal Çeber’in dikkatini çekti. Çeber yaptığı açıklamada görüntü kirliliğine sebep olan salıncaklar konusunda Ayder’in bağlı olduğu Çamlıhemşin Belediyesinin gereğini yapması gerektiğinin altını çizmişti.

BAKAN KURUM SON NOKTAYI KOYDU, SALINCAKLAR KALDIRILDI

1-2 salıncakla başlayan serüvenin önü alınamayınca bölgeyi incelemeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncak kirliliğine dikkat çekerek “Buranın değerini aşağıya çekecek şeylere müsaade edemeyiz” dedi. Ziyaretin ardından çıkan kararla 1 Eylül itibariyle salıncaklar için kaldırılma kararı alındı. 1 Eylül günü sabahın ilk ışıklarıyla bölgeye giren yetkililer salıncakları birer birer sökmeye başladı. Salıncakları güçlendirmek adında dökülen betonlar kırılarak yerini yeniden toprağa bıraktı.

AYDER’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

İhalesi tamamlanan bin 700 araçlı otopark ile ilk kazmanın vurulacağı Ayder’de kentsel dönüşüm yıl sonuna kadar başlıyor. Konu hakkında açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber "Vatandaşlarımız henüz alanda bir şey göremediler ama bu işin bürokrasisi, hukuku ve tekniği anlamında hemen hemen işin sonuna geldik ve kısa zaman içerisinde otopark için ilk kazmayı vuracağız. İhalesi yapıldı Ankara’da. 1700 araçlı bir otopark Ayder’in girişinde doğaya çevreye son derece duyarlı bir yapı olacak şekilde başlıyoruz. Kısa zamanda temelini atacağız. Ondan sonra kısa zamanda etaplar halinde öncelikle kaplıcalar denen alanda yeni otel binamız ve oraya taşıyacağımız işletmeler sonrada yine etaplar halinde komple düzenlemeyi kapsayacak şekilde dönüşüm faaliyeti devam edecek” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÖNÜŞÜMÜN TAKİPÇİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projeyi yakından takip ettiğinin altını çizen Vali Çeber “Ayder projesi sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatıyla yürüyen bir proje. Biz Ayder’i tekrar eski özgün haline olabildiğince yaklaştıracak şekilde olmasına gayret ettiğimiz projeyi hassasiyetle takip ediyoruz ve otoparkla beraber inşallah bu sene sonuna kadar çalışmalara başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)