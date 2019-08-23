Bakan Ersoy'dan Kıbrıs'ta kapalı Maraş'a ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “KKTC mülkiyet envanter çalışmasını tamamladıktan sonra Bakanlık olarak gerekli teknik ve finansal desteği vermeye hazırız” dedi.

KKTC’nin kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, Kuzey Kıbrıs’a destek mesajı verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC temaslarını akşam saatlerinde kapalı Maraş bölgesinde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği incelemelerle tamamladı.

Kuzey Kıbrıs’ın mülkiyet envanter çalışmasını tamamlanmasının ardından KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığınca hazırlanacak projelendirmenin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına iletileceğini belirten Bakan Ersoy, Bakanlık olarak KKTC’ye gerekli teknik ve finansal desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kapalı Bölgede Ayrıntılı İnceleme

Kuzey Kıbrıs’ın kapalı tutulan Maraş bölgesini dün akşam saatlerinde önce helikopterle havadan gezen Ersoy, daha sonra bölgeyi karadan da detaylı olarak inceledi.