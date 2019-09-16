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Balık adamlar denizden yarım saatte kilolarca çöp çıkardı
Kadıköy Caddebostan plajında su altına dalan balık adamlar deniz temizliği yaptı. Denizden çıkarılan kilolarca cam ve plastik atık ise görenleri şaşkına çevirdi.
Çevre 16.09.2019, 09:58 16.09.2019, 10:31
Kadıköy Caddebostan plajında su altına dalan balık adamlar deniz temizliği yaptı. Denizden çıkarılan kilolarca cam ve plastik atık ise görenleri şaşkına çevirdi.
Temizlikle ilgili konuşan dernek yetkilisi, “Bir farklılık oluşturmaya çalışıyoruz. Denizden çıkardıklarımız da aynı zamanda bir envanter. Bu envanterle bir veri oluşturuyoruz. Buradan Karaköy kadar, Harem kadar bir şey çıkmıyor ama yine de denizi ne kadar kirlettiğimiz görmeye değer” dedi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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