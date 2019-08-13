Bir yılda 255 milyon 433 bin fidan toprakla buluştu
Orman varlığını korumak ve daha da artırmak adına çalışmalarına devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018 yılında 263 milyon 76 bin fidan dikildiğini açıkladı.
Orman varlığını korumak ve daha da artırmak adına çalışmalarına devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018 yılında 263 milyon 76 bin fidan dikildiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2002’de 20,8 milyon hektar olan orman alanını, 2018’de 22,6 milyon hektara çıkarırken, 16 yıllık süreçte 5,27 milyon hektarda 4 milyar 324 milyon fidanı toprakla buluşturdu.
1 YILDA 255 MİLYON 433 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
2023 HEDEFİ; 7 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURMAK
Orman varlığı noktasındaki 2023 hedefine de değinen Bakan Pakdemirli, “2023 yılına kadar 6 milyon 191 bin hektar alanda, 7 milyar adet fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Böylece orman varlığımızı 23,5 milyon hektara yani ülkemiz yüzölçümünün yüzde 30’una çıkarmış olacağız” dedi.
AĞAÇLANDIRMADA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜYÜZ
Çin ve Hindistan’dan sonra, ülkemiz dünyada en fazla ağaçlandırma yapan üçüncü ülke olurken, orman alanlarının artırılması ile erozyonun önlenmesi anlamında da oldukça önemli bir mesafe katediliyor. 1970’lerde 500 milyon tonluk erozyonla kaybolan toprak miktarı günümüzde 154 milyon tona düştü. 2023 hedefi ise bunu 130 milyon tona düşürmek.(Yunus Emre Kartal/İHA)
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