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Bu ağacı görenler gözlerine inanamıyor

Normalde Ocak ayının başlarında meyve vermesi gereken portakal ağacı 5 ay önceden meyve verdi. Ağacı sahibi Hasan Karaali, "Bu ağaç 15 yaşında ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Görenler de çok şaşırıyorlar. Gördüklerine inanamıyorlar" dedi.

Çevre 19.08.2019, 11:07 19.08.2019, 14:30
Bu ağacı görenler gözlerine inanamıyor
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Normalde Ocak ayının başlarında meyve vermesi gereken portakal ağacı 5 ay önceden meyve verdi. Ağacı sahibi Hasan Karaali, "Bu ağaç 15 yaşında ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Görenler de çok şaşırıyorlar. Gördüklerine inanamıyorlar" dedi.

Kış meyvesi olarak bilinen portakal Ocak ayında tezgahlarda yerini alır. Sonbaharda çiçek açan portakal ağaçları yaz başına kadar ise meyvelerini olgunlaştırır. Ancak Yalova’daki bir portakal ağacı tam 5 ay önceden meyve verdi. Görenlerin şaşkına döndüğü ağacın sahibi Hasan Karaali de 15 yıllık ağacının ilk defa bu yıl böyle bir şekilde meyve verdiğini dile getirdi. Meyveleri dallarından sarkan ağacın portakallarının da bir o kadar lezzetli olduğunu vurgulayan Karaali, “Bu yaşıma kadar ben böyle bir şey görmedim. Ağustos ayında portakalın olgunlaştığına ilk kez şahit oluyorum. Arkadaşım bana dalından portakal da ikram etti. Şeker gibi tadı var” dedi.

Portakal ağacını gören ve şaşkınlığa düşen vatandaşlardan Ali Pehlivan ise, “Bu yaşıma geldim ben böyle bir şeye şahit olmadım. Arkadaşımız bize dalından kopardığı meyveden de ikram etti. Tadı da çok güzel” diye konuştu.

Portakal ağacının yan tarafında bulunan ve aynı zamanlarda meyveleri olgunlaşması gereken mandalina ağacı ise durumun ilginçliğini gözler önüne serdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Hasan Karaali #portakal #ağaç #çevre
Yorumlar (1)
Kemal Değirmenci 11 dakika önce
Yaz, çok serin geçti ondandır muhtemeleb
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