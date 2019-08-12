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Bu bahçeyi görmek için dünyanın her yerinden geliyorlar

Bursa’da içinde yüzlerce çeşit meyve ve sebzenin yetiştiği bahçeyi görmeye dünyanın farklı ülkelerinden turistler geliyor.

Çevre 12.08.2019, 14:45
Bu bahçeyi görmek için dünyanın her yerinden geliyorlar

Bursa’da içinde yüzlerce çeşit meyve ve sebzenin yetiştiği bahçeyi görmeye dünyanın farklı ülkelerinden turistler geliyor.

Bursa’nın Kestel ilçesinde, Raif Demircan isimli müteşebbis, bahçesine yüzlerce çeşit meyve ve sebze ekti. Demircan, bu bahçeyi Bursa’yı ziyarete gelen Arap turistlere gezdiriyor. Bursa’da yetişen envâi çeşit meyve ve sebzeyi ilk kez gören Arap turistler, hayatlarında ilk defa dalında gördükleri meyve ve sebzeleri tatmanın zevkini çıkarıyor.

Günde bin turistin ziyaret ettiği bahçe Bursa’nın tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Arap turistler Bursa’da yetişen meyve ve sebzeleri o kadar beğeniyor ki ülkelerine döndüklerinde reklamını yaparak Bursa’ya daha çok Arap turistin gelmesini sağlıyor. Arap ülkelerinde yayınlanan sitelerde, Bursa’ya gidince nereleri ziyaret edilir listesinde ilk sıralarda gösterilen bahçe her yerde tanınıyor.

Arap turistler hayranlıklarını gizleyemiyor. Burada yetişen meyvelerin tadına bakan turistler, ayrılırken de bol bol alışveriş yapıyor. Bahçede bulunan rehber sayesinde Bursa’da yetişen meyve ve sebzeler Arap turistlere dalında tek tek tanıtılıp tadına baktırılıyor. Ülkelerinde yetişmeyen meyve ve sebzeleri ilk kez burada gören Arap turistler bu ürünlerin ülkelerine ihraç edilmesini istiyor.

Bahçesinin önünde 10 yıl önce meyve satarken bir Arap turist kafilesinin bahçesini gezmek istemesiyle bu maceranın başladığını ifade eden Raif Demircan, "Bahçemizde Bursa’da yetişen bütün meyve ve sebzeler mevcut. Arap ülkelerinden gelen turistler bahçemizi ziyaret etmeden ülkelerine gitmiyor. Buraya gelen turistler ilimizde yetişen meyve ve sebzeleri dalında görerek onları kopartıp tadına bakıyorlar. Tadına baktıkları meyve sebzeleri çok beğeniyorlar. Burada yetişen yüzlerce çeşit sebze ve meyveyi ilk defa gören Arap turistler büyük hayranlık duyuyor. Onların ülkesinde bu meyveler yetişmediği için burada bol bol tadına bakıyorlar. Bahçemizi 6 ay boyunca Arap turistler ziyaret ediyor. Bir gelen ertesi sene bir daha geliyor, yanında eşini dostunu da getiriyor" dedi.

(İHA)
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