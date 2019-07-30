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Caretta caretta yavrularının kovayla taşınmasına tepki
Antalya’nın Alanya ilçesinde yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının kovayla denize bırakılması tepkilere neden oldu.
Çevre 30.07.2019, 18:29 30.07.2019, 18:34
Antalya’nın Alanya ilçesinde yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının kovayla denize bırakılması tepkilere neden oldu.
Hayvanseverler, yavruların karanlık ortamda yavruların kıyıya bırakılıp kendi imkanlarıyla denize ulaşmalarının doğru olduğu uyarısında bulundu.
(İHA)
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