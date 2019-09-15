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Caretta yavruları denize kavuşma yolculuğunda

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre 15.09.2019, 10:40
Caretta yavruları denize kavuşma yolculuğunda

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarını sürdürüyor.

Koruma çalışmaları sayesinde Türk sahillerine gelerek yumurtlayan deniz kaplumbağalarının yavrularının yumurtadan çıkarak denizle buluşma serüvenleri belgesel tadında görüntüler vermeye devam ediyor. DKMP Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin taraf olduğu BERN (Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması) ve BARCELONA (Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması) Sözleşmeleri kapsamında deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta-İribaş deniz kaplumbağası, Chelonia mydas-Yeşil deniz kaplumbağası) korunmasına yönelik olarak yaptığı çalışmalarla her yıl binlerce deniz kaplumbağasının denizlere ulaşmasına vesile oluyor.

Türkiye’de 21 adet deniz kaplumbağaları yuvalama kumsalının 14‘ünde düzenli olarak izleme, koruma ve yuva tespit çalışmaları yürütülüyor. 2018 yılı çalışmaları neticesinde 143.7 kilometre Türk sahil şeridinde 301 bin 224 adet caretta caretta yavrusu ve 289 bin 760 adet chelonia mydas yavrusu olmak üzere toplam 590 bin 984 adet yavru sahillerimizden ayrılıp denize kavuştu. Bu yıl da Türk sahilleri deniz kaplumbağalarını uğurlamaya başladı. Adana Akyatan kumsalından DKMP ekiplerinin kamerasına yansıyan ve denize kavuşma telaşıyla çırpınan yavru deniz kaplumbağalarının mücadelesi adeta belgesel tadında görüntüler ortaya koydu.

Deniz kaplumbağası yavrularının denizle buluşma serüveni her yıl Ekim ayı sonuna kadar devam ediyor.

(Yunus Emre Kartal/İHA)
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