Son Dakika
Çevreciler Ören sahilinde 700 kilo çöp topladı
Burhaniye ilçesinde, Dünya Çevre Temizlik Günü’nde bir araya gelen üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, Ören sahilinde çevre temizliği yaptı. Mavi bayraklı Ören plajında yaklaşık 50 kişi 2 saatte 700 kilo çöp topladı.
Çevre 21.09.2019, 19:12
Burhaniye ilçesinde, Dünya Çevre Temizlik Günü’nde bir araya gelen üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, Ören sahilinde çevre temizliği yaptı. Mavi bayraklı Ören plajında yaklaşık 50 kişi 2 saatte 700 kilo çöp topladı.
Katılanlara teşekkür eden Belediye Temizlik İşleri Müdürü Çağrı Birimenler, “Güzel bir faaliyet oldu. Üniversite öğrencileri ve sivil toplum örgütü üyelerinin de katıldığı etkilikte yaklaşık 700 kilo çöp toplandı. İlçemizde çevre temizliğine önem veriyoruz” dedi.
Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz da, “Kaymakamlık ve Belediyenin öncülüğünde güzel bir faaliyet yaptık. Biz de üniversite öğrencileri ile destek olduk. Ören plajını temizledik. Temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.(Fatma Talay/İHA)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
|İmsak
|05:05
|Güneş
|06:29
|Öğle
|12:47
|İkindi
|16:12
|Akşam
|18:55
|Yatsı
|20:13
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Denizlispor
|5
|8
|3. Çaykur Rizespor
|4
|8
|4. Fenerbahçe
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Ankaragücü
|4
|5
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Antalyaspor
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Keçiörengücü
|5
|9
|4. Hatayspor
|4
|8
|5. Fatih Karagümrük
|4
|8
|6. Altay
|5
|8
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Balıkesirspor
|5
|7
|9. Erzurum BB
|5
|7
|10. Osmanlıspor
|5
|7
|11. Adana Demirspor
|4
|6
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Bournemouth
|6
|10
|5. Tottenham
|6
|8
|6. M. United
|5
|8
|7. Burnley
|6
|8
|8. Sheffield United
|6
|8
|9. Chelsea
|5
|8
|10. Arsenal
|5
|8
|11. West Ham
|5
|8
|12. Southampton
|6
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Norwich City
|6
|6
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Villarreal
|5
|8
|4. Real Madrid
|4
|8
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Barcelona
|4
|7
|7. Granada
|4
|7
|8. Levante
|5
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Betis
|5
|5
|13. Real Valladolid
|5
|5
|14. Valencia
|4
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|4
|0
Yeni Sayımız